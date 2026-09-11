Orgullo jujeño: Indiana Costello fue convocada a la Selección Argentina U15 de básquet

De soñarlo y trabajar duro para lograrlo: la basquetbolista jujeña Indiana Francois Costello dio un paso importante y fue convocada para integrar la Selección Argentina U15.

Deporte. Indiana Costello, la jujeña que sueña en grande con la Selección Argentina de básquet

¡Histórico! Indiana Costello, la jujeña que debutó en la Liga Nacional con 14 años

La joven, actualmente jugadora de Hindú Club de Córdoba, fue incluida en la nómina del combinado nacional que disputará la Copa Kenia-Comercial Eldorado en Puerto Iguazú, Misiones.

La competencia se desarrollará del 23 al 27 de septiembre y representará una nueva experiencia internacional para el seleccionado juvenil argentino. Además de Argentina, participarán la Selección de Brasil y equipos provenientes de Chile, Paraguay y Perú.

La convocatoria representa otro avance para una jugadora que, con apenas 14 años, viene atravesando un crecimiento sostenido dentro del básquet nacional.

Indiana comenzó su formación deportiva en Club Independiente de Jujuy, donde dio sus primeros pasos desde muy chica. Su evolución la llevó posteriormente a instalarse en Córdoba para continuar sus estudios y sumarse a Hindú Club, institución con la que incluso consiguió debutar en la Liga Nacional Femenina.

Indiana Costello, la jujeña que sueña en grande con la Selección Argentina de básquet

Durante agosto, la jujeña ya había participado del Campus de Desarrollo U15 de la Confederación Argentina de Básquet, donde compartió ocho jornadas de entrenamiento junto a algunas de las jugadoras de mayor proyección del país.

Aquella experiencia había dejado abierto el camino para una nueva convocatoria. “Y ahora hay que seguir entrenando para poder jugar con la Selección”, había contado Indiana en diálogo con Canal 4 luego de participar del campus.

Ahora, ese objetivo dio un nuevo paso con su inclusión en el grupo que representará al país en Misiones.

Una competencia internacional para la U15

La Copa Kenia-Comercial Eldorado forma parte del proceso de desarrollo impulsado por la Confederación Argentina de Básquet para las categorías formativas femeninas.

El torneo permitirá que las juveniles sumen experiencia y competencia frente a representantes de otros países. La presencia de Argentina se produce después del Campus Regional Centro y Sur realizado en el CeNARD, instancia de la que también participó Costello.

Para la jujeña será además la posibilidad de continuar afianzándose dentro de la estructura de selecciones nacionales después de un año en el que acumuló importantes desafíos deportivos.

Un nuevo sueño cumplido para la jujeña

En una entrevista anterior con TodoJujuy, Indiana había reconocido que uno de sus grandes objetivos era poder disputar una competencia representando oficialmente al país. “Vengo cumpliendo todos los objetivos y todos los sueños que tenía”, había expresado.

La convocatoria para la Copa Kenia-Comercial Eldorado representa justamente otro paso en ese recorrido. Después de dejar Jujuy para continuar su formación, debutar en la máxima categoría femenina y participar de los procesos de desarrollo de la CAB, Indiana Costello tendrá ahora una nueva oportunidad con la camiseta argentina