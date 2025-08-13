miércoles 13 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de agosto de 2025 - 07:25
MLS

Orlando City SC vs Sporting Kansas City: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Orlando City SC y Sporting Kansas City se enfrentan en el Inter and Co Stadium. El duelo se jugará el sábado 16 de agosto desde las 20:30 (hora Argentina).

Orlando City SC vs Sporting Kansas City: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS
BsAs (DataFactory)

El juego entre Orlando City SC y Sporting Kansas City se disputará el próximo sábado 16 de agosto por la semana 24 de la MLS, a partir de las 20:30 (hora Argentina) en el Inter and Co Stadium.

Lee además
minnesota united vs seattle sounders: previa, horario y como llegan para la semana 24 de la mls

Minnesota United vs Seattle Sounders: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS
portland timbers vs fc cincinnati: previa, horario y como llegan para la semana 24 de la mls

Portland Timbers vs FC Cincinnati: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Así llegan Orlando City SC y Sporting Kansas City

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Orlando City SC en partidos de la MLS

Orlando City SC ganó por 4-1 el juego pasado ante Inter Miami. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 11.

Últimos resultados de Sporting Kansas City en partidos de la MLS

Sporting Kansas City cayó 0 a 2 ante San Diego FC. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de agosto, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y Sporting Kansas City lo ganó por 3 a 0.


Fechas y rivales de Orlando City SC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 25: vs Nashville SC: 23 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Vancouver Whitecaps FC: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs DC United: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Nashville SC: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs FC Cincinnati: 27 de septiembre - 15:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sporting Kansas City en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 25: vs Seattle Sounders: 24 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Colorado Rapids: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 27: vs Austin FC: 7 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Real Salt Lake: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Vancouver Whitecaps FC: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
Horario Orlando City SC y Sporting Kansas City, según país
  • Argentina: 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Minnesota United vs Seattle Sounders: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Portland Timbers vs FC Cincinnati: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Colorado Rapids vs Atlanta United: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Chicago Fire vs St. Louis City: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Austin FC vs FC Dallas: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

Lo que se lee ahora
gimnasia de jujuy vs chaco for ever: dia, televisacion y arbitros confirmado
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy vs Chaco For Ever: día, televisación y árbitros confirmado

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está video
Obras.

Inauguraron la Ciudad de las Artes de Jujuy: cómo es y dónde está

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Una masa de frente frío ingresa a la provincia.
Tiempo.

Ingresa un frente frío al país con posibles lluvias: cuando llega a Jujuy

El extraño sitio de Jujuy donde los autos se mueven solos y suben montañas. video
Impresionante.

El extraño lugar en Jujuy donde los autos se mueven solos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel