Orlando City SC vs Sporting Kansas City: previa, horario y cómo llegan para la semana 24 de la MLS

El juego entre Orlando City SC y Sporting Kansas City se disputará el próximo sábado 16 de agosto por la semana 24 de la MLS, a partir de las 20:30 (hora Argentina) en el Inter and Co Stadium.

Así llegan Orlando City SC y Sporting Kansas City En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Orlando City SC en partidos de la MLS Orlando City SC ganó por 4-1 el juego pasado ante Inter Miami. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 11.

Últimos resultados de Sporting Kansas City en partidos de la MLS Sporting Kansas City cayó 0 a 2 ante San Diego FC. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de agosto, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y Sporting Kansas City lo ganó por 3 a 0.

Fechas y rivales de Orlando City SC en los próximos partidos de la MLS Semana 25: vs Nashville SC: 23 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Vancouver Whitecaps FC: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs DC United: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Nashville SC: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs FC Cincinnati: 27 de septiembre - 15:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Sporting Kansas City en los próximos partidos de la MLS Semana 25: vs Seattle Sounders: 24 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Semana 26: vs Colorado Rapids: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Semana 27: vs Austin FC: 7 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Semana 28: vs Real Salt Lake: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Vancouver Whitecaps FC: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina) Horario Orlando City SC y Sporting Kansas City, según país Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

