miércoles 10 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de diciembre de 2025 - 12:38
Sociedad.

Otra pelea callejera en General Güemes genera preocupación por el aumento de la violencia

Dos riñas registradas recientemente —una en General Güemes y otra en Campo Santo— reactivaron la preocupación por el incremento de hechos de violencia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nueva pelea callejera sacude a General Güemes y reaviva la preocupación por la violencia.

Nueva pelea callejera sacude a General Güemes y reaviva la preocupación por la violencia.

La localidad de General Güemes volvió a vivir un episodio de extrema violencia, un nuevo hecho que se suma a los registrados días atrás y que incrementa la preocupación entre los residentes, las autoridades y las fuerzas policiales ante la reiteración de situaciones cada vez más violentas.

Lee además
Hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá
Policiales.

Una pelea entre jóvenes dejó varios heridos y autos destrozados en Palpalá
El video se volvió viral en las redes sociales.
Sociedad.

Brutal pelea a la salida de un boliche: "¡Matalo!", gritaban los agresores

De acuerdo con el testimonio de quienes presenciaron la escena, dos individuos —aparentemente bajo los efectos del alcohol— comenzaron una acalorada disputa que en pocos segundos escaló hasta convertirse en una pelea física, con golpes y empujones.

Con estos últimos episodios, crece la inquietud en el Valle de Siancas por la sucesión de hechos violentos.

Durante la pelea, uno de los involucrados recogió del piso un cuchillo u objeto cortante y agredió a su adversario, continuando con golpes en su cuerpo.

A pesar de la peligrosidad del ataque y del evidente riesgo de un desenlace trágico, hasta el momento no se presentó ninguna denuncia policial.

Vecinos de la zona manifestaron su alarma por el nivel de violencia y por el aumento en la frecuencia de los enfrentamientos callejeros.

La escalada de violencia se expandió en el departamento de Güemes.

El episodio se suma a una pelea ocurrida el fin de semana anterior, cuando varios chicos se enfrentaron a la salida de un evento social en Güemes. Aunque en ese caso tampoco se presentó ninguna denuncia, las grabaciones difundidas en redes mostraron con claridad la brutalidad de los golpes.

Un nuevo incidente en Campo Santo

La seguidilla de hechos violentos también alcanzó a otras localidades del departamento. En Campo Santo, situado a pocos kilómetros de la ciudad principal, se produjo otro altercado en la plaza del lugar. Allí, el sobrino del intendente Roberto Taché se enzarzó en una pelea con otro muchacho, a quien habría recriminado por circular en moto con el caño de escape libre, según comentaron los usuarios en redes sociales.

El altercado se difundió con rapidez en redes y obligó al intendente a pronunciarse públicamente. “Cada episodio violento afecta a toda la comunidad. Queremos reafirmar que todas las situaciones se abordarán con seriedad, sin tratos especiales, y que la Justicia debe intervenir sin excepciones”, expresó Taché, en un intento por transmitir calma y evitar cualquier sospecha de protección hacia su pariente.

Tras estos hechos recientes, aumenta la preocupación en el Valle de Siancas por la seguidilla de episodios agresivos, muchos de ellos ligados al consumo excesivo de alcohol y a reuniones nocturnas que se descontrolan.

Desde la Policía reconocieron que incrementarán las rondas de vigilancia, aunque remarcaron que es fundamental que los afectados y quienes presencien los incidentes formalicen las denuncias para poder avanzar en cada investigación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una pelea entre jóvenes dejó varios heridos y autos destrozados en Palpalá

Brutal pelea a la salida de un boliche: "¡Matalo!", gritaban los agresores

Polémica en la jura de diputados: comentarios sexistas, peleas y chicanas

La señal vial que muchos no conocen y puede salvar vidas en la ruta

Una receta ideal para el fin de año: Mousse de ponche navideño

Lo que se lee ahora
qué significa la señal de dos flechas curvas
Seguridad Vial.

La señal vial que muchos no conocen y puede salvar vidas en la ruta

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Los tres jugadores que se acercan a Gimnasia de Jujuy: quiénes son
Mercado.

Los tres jugadores que se acercan a Gimnasia de Jujuy: quiénes son

Gimnasia de Jujuy 2025
Mercado.

Gimnasia de Jujuy pierde a otro delantero: quién no seguirá en la temporada 2026

Martín Meyer. video
Capital.

Martín Meyer sobre la Cena Blanca: "No hubo ausentismo, asistió la totalidad de los estudiantes que pagaron la tarjeta"

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos
Mundo.

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas
Salud.

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel