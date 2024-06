Otra vez se enojó Mirtha Legrand: ¡Es fea y yo no soy esa!

Reinstalaron la estatua de Mirtha Legrand y la diva no se mostró muy contenta. La estatua no le gusta nada! “¡Es fea y yo no soy esa!”

En junio del año pasado dio muchísimo que hablar la estatua que le dedicaron a Mirtha Legrand en su pueblo, Villa Cañas, a modo de homenaje. Sin embargo, la diva no quedó conforme con esta obra y terminó pidiéndole al intendente del lugar que la quite.

Estatua de Mirtha "Siento que me voy a morir y van a dejar esa estatua ahi"

Pocos días después de que se muestre la estatua con algunos retoques que le realizaron para que logre parecerse más a la reconocida conductora, tanto las redes como la propia Chiqui coincidieron en que aún no ven el parecido. “Me da vergüenza decirlo. Se ha vuelto a reponer mi busto en Villa Cañás”, comentó, entre risas. “Es feo y a mí no me gusta”, aseguró.

Embed - "¡ES FEO, NO ME GUSTA!", Mirtha opinó sobre el busto que le hicieron en Villa Cañás, su pueblo

“Es feo. No quiero que esté en mi pueblo. No quiero, no quiero”, lanzó, mientras hacía las observaciones acerca de por qué no estaba contenta con cómo había quedado su imagen para la posteridad. “El bronce... Yo todo lo que he visto, no tienen dientes”, comentó, tentada de risa. “No tiene que tener dientes porque te salen mal los dientes”, puntualizó.

“Me lo mandó el intendente de Villa Cañás, que es muy amable. Me lo mandó fotografiado y bueno, no me gusta. No me gusta que mi pueblo lo tenga. ¡Yo no soy así, yo no soy esa!”, aseveró, casi como en un paso de humor, divertida.

“El autor no es de Villa Cañás, es de una ciudad que se llama Casilda, que está cerca de ahí. Eso me lo contó el intendente. Yo no lo conozco. Nunca nos vimos con el autor, no lo conozco”, mencionó la conductora. “Se me ocurre que el bronce no debe ser muy fácil de trabajar, el metal. Entonces, me hizo una boca que parecería que no soy yo. Me veo y digo ‘¿yo soy esa?”, insistió.

Estatua de Mirtha A Mirtha no le gustó la estatua, por segunda vez

Las reacciones de la estatua de Mirtha Legrand

Cuando la foto de la obra, realizada por el artista plástico cordobés Daniel Melero, comenzó a circular el año pasado los seguidores de la diva de los almuerzos dejaron en claro que no se parecía en nada a ella. Incluso, su hija Marcela Tinayre fue una de las más críticas de la estatua en homenaje a su madre. En la noche del lunes, al aire de Polémica en el bar, el ciclo de América que conduce Marcela, se comunicó en vivo Mirtha y expuso claramente su postura, sin ningún tipo de rodeos.

Mirtha Legrand Reinstalaron la estatua de Mirtha Legrand y la diva no se mostró muy contenta. La estatua no le gusta nada! “¡Es fea y yo no soy esa!”

“No me gustó, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima. Me mostraron antes de ayer la foto y dije: “Muchas gracias”, se sinceró la diva.

La hija de la diva también se expresó

En ese momento, la conductora del ciclo creado por Gerardo Sofovich, sorprendida ante la diplomacia de la Chiqui, exclamó:”¡Mamá, los dientes, me niego a que esa seas vos!”. Pero Mirtha respondió: “Y bueno, ¿qué querés que haga, Marcela?. Son muy cariñosos con nosotros los cañaseños, pero esto no sé de dónde salió, tampoco sabía que estaban haciendo una estatua”, aseveró el año pasado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/teleavisador/status/1665918564371398656&partner=&hide_thread=false Marcela indignada con la estatua de Mirtha pic.twitter.com/cjvopyX97z — Teleavisador (@teleavisador) June 6, 2023