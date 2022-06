6 de cada 10 argentinos estuvieron en la pobreza entre 2012 y 2022

Durante los últimos diez años, 3 de cada 10 argentinos nunca pudieron salir de la pobreza y más de 6 de cada 10 lo fueron al menos en alguna etapa de su vida . A su vez, hoy en día 4 de cada 10 son pobres tanto por ingresos como por no tener acceso a diferentes cuestiones básicas como a una vivienda, educación, servicios básicos o empleo, entre otras. Y de ellos, 1 de cada 10 padece el hambre de cotidianamente.

La presentación estuvo en manos del Monseñor Gustavo Carrara, Obispo Auxiliar de Buenos Aires, vicepresidente de Cáritas Argentina y referente de la Pastoral en Villas de Emergencia; Nicolás Meyer, director ejecutivo de Cáritas Argentina; Agustín Salvia, director del ODSA-UCA; y Rosa Garzón, directora de Cáritas Laferrere.

Las dos entidades expusieron un crudo diagnóstico del cuadro social que se encuentra atravesando la Argentina, durante una presentación que se hizo en la parroquia Santa María Madre del Pueblo en el Bajo Flores, Ciudad de Buenos Aires.

“Hay un 60% de la población que ha sido pobre en algún momento en los últimos años, alrededor del 30% lo ha sido de manera permanente; mientras que sólo 1 de cada 3 argentinos no conoce la pobreza. Tenemos que dar respuestas estructurales a esto, políticas de desarrollo que atiendan los problemas urgentes de la gente a través de la educación, la salud, el empleo y el trabajo, y también políticas activas que atiendan la pobreza estructural”, manifestó Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

“Una parte importante de la sociedad no logra cumplir sus sueños y muchos ni siquiera satisfacer sus necesidades elementales. El problema argentino es que esta pobreza no es nueva: no hemos logrado encontrar las coordenadas de una política de estado capaz de dar respuestas a las necesidades de trabajo y de desarrollo humano de nuestra sociedad”, añadió.

Los números también refieren al rol de la Asignación Universal por Hijo y otros planes sociales, al simular cuál sería la incidencia de la indigencia sin la existencia de esas transferencias de ingresos.

“La indigencia está en el 8,8%, pero si no hubiéramos tenido la AUH esta indigencia sería del doble del 16%. Nos hace pensar como esta presencia del Estado es tan necesaria, que nos duele y nos hace destinar muchísima energía. Pero es necesaria, aunque el foco debe estar puesto en trabajo, en educación”, aseguró Nicolás Meyer, director ejecutivo de Cáritas Argentina en declaraciones a Radio Mitre.

“Uno de cada 5 niños es pobre en la Argentina. Se va a dormir a la noche con hambre, tiene necesidades, y cuando tenga que ir a la escuela, cuando tenga que jugar, cuando tenga que desplegar toda su interioridad afectiva”, agregó Meyer. “Muchas veces van a terminar su día con hambre. Porque aunque haya mucha asistencia, es cierto que no llega al 100%”, finalizó.

El estudio analiza también la problemática del mercado laboral, en donde desde hace más de diez años, sólo 4 de cada 10 trabajadores posee un trabajo digno, a la vez que el 60% de la población activa tiene un empleo precario, un trabajo de indigencia o está desocupado.

La presentación de los números es parte de la campaña en dirección a la Colecta Anual de Cáritas, que se festeja este fin de semana, 11 y 12 de junio.

En 2021, la recaudación total de la Colecta Anual fue de $ 218.642.457. La cifra representó un 73,3% de aumento en comparación con el año 2020. La plata de la Colecta es utilizada para sostener los programas de ayuda inmediata y de desarrollo humano integral que Cáritas desempeña a lo largo del año, indicó la entidad.

Además de las necesidades básicas, se impulsan proyectos vinculados con microemprendimientos productivos y de autoconsumo, capacitación laboral, inclusión educativa, abordaje pastoral y comunitario de las adicciones, cuidado de la primera infancia, formación en ciudadanía, centros comunitarios de atención integral, jardines maternales.