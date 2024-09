A dos días de su show en Jujuy, Emanuel Noir casi sufre una tragedia

La palabra de Emanuel Noir de Ke Personajes

“La empresa que trabajó se tendrá que hacer cargo de los instrumentos, que encima tampoco viene al caso. Vale, sobre todo, la vida de nosotros que venimos 10, 11 horas en camioneta para tocar para la gente de acá de Formosa”, continuó el vocalista.

“No pudimos por algo externo y como es externo a nosotros, no tenemos control sobre eso, así que no nos hacemos cargo. Sí sobre la gracia que Dios tuvo con nosotros y la misericordia de que no estemos probando sonido y no pase a mayores. Así que no voy a acotar mucho. La gente que nos sigue va a entender y a saber posicionarse”. cerró Emanuel.

Show de Ke Personajes en la Elección Nacional: entradas

Los precios de las entradas para ver a Ke Personajes en la Elección Nacional varían según la ubicación en el estadio, ofreciendo opciones para todos los gustos y presupuestos:

Campo sentado (sin numerar): $34.500

$34.500 Platea alta y baja: Desde $28.750

Desde $28.750 Preferencial: $23.000

$23.000 Campo de pie: $20.700

$20.700 Popular: $14.950

Un accidente casi termina en tragedia y el vocalista hizo un fuerte descargo.

Además, los tickets también se pueden adquirir de forma presencial en el Estadio 23 de Agosto.

