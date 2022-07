A Mauricio Macri le negaron el saludo y vivió un momento incómodo. 

Tenso Mauricio Macri vivió un momento incómodo. Twitter

A Mauricio Macri le negaron el saludo y vivió un momento tenso

“Acá no sos bienvenido, yo no te doy la mano”, fue la contundente frase que le exclamó Domingo, canillita de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, al cual el ex mandatario intentó saludar. En el mismo sentido se expresó su compañera Marisol: “Danos de comer con lo que te robaste”.