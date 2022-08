Alberto Cormillot realizó un descargo tras su exabrupto. 

Alberto Cormillot estuvo como invitado en el programa de Florencia Peña y allí realizó declaraciones poco acertadas que lo dejaron envuelto en una gran polémica en las redes sociales donde declaró que las mujeres gordas no sufren acoso laboral.

Tras ser tendencia en redes sociales, Alberto Cormillot decidió responder. “¡Di un ejemplo antiguo! Me traicionó el haberlo escuchado, sin compartirlo, centenares de veces. Lo de la mano era simbólico! Perdón sin alguien se molestó”, escribió.

Sin embargo, varias personas siguieron enojadas por la situación. “Vergonzoso lo suyo doctor”, escribió una. “El odio te sale natural. Desde siempre. Te equivocaste feo!!!!”, sumó otra seguidora. “Los gordos o con sobrepeso también son personas deseables y que aman!. Es como si a vos te tocan el hombro no es bueno sino por anciano?. Disculpas públicas mínimo”, exigió otra usuaria.

Tendencia Alberto Cormillot fue repudiado en las redes sociales. Twitter

También hubo personas que aceptaron las disculpas del nutricionista en donde escribieron que “por supuesto que se entiende Doc. Gracias por la explicación”. “Perdonado”, comentó otra seguidora.

La frase de Alberto Cormillot que generó repudio en las redes sociales

En medio de la charla con Florencia Peña, Alberto Cormillot puso un ejemplo como referencia a lo que estaban hablando. “El ejemplo que yo doy es ´la gordita de la familia´. Si sos una chica que pesa 120 a 130 (kilos) en la oficina, muy posiblemente tus amigos, si te ponen la mano encima, te la ponen como un buen compañero”.

Y relató que “si vos bajás, 30, 40 kilos ya dejan de ponerte la mano encima como un buen compañero y te ponen la mano encima con otra intención, ¿no?". Imaginando que sus dichos podrían generar polémica, el nutricionista remató con que “eso puede parecer una discriminación pero eso es así”.

EL COMENTARIO DE CORMILLOT QUE ATRASA MIL AÑOS SOBRE “LA GORDITA DE LA OFICINA”

Algunas famosas repudiaron los dichos de Alberto Cormillot

Una vez que se viralizó esa respuesta, se convirtió en tendencia por las respuestas de la gente en las redes sociales. Una de las más duras fue la politóloga y escritora María Florencia Freijo, quien compartió el video de Cormillot y marcó su opinión.

Freijo indicó que “Cormillot dijo que si una 'chica gordita' (sic) es tocada en el hombro en la oficina será con intenciones de amistad, pero que si baja 40 Kg ahí sus compañeros tendrán otra intención. Pone la deseabilidad del otro como algo a lo que hay que aspirar. Pero eso no es todo lo que está mal”.

Y agregó que “pone en el centro de su discurso misógino y gordofóbico, la mirada masculina como validación. A la par, dice que las mujeres gordas no pueden ser deseadas o amadas y NATURALIZA que te toquen en la oficina con intensiones sexuales. TREMENDO”.

Además, el video fue compartido por la cuenta de Instagram bellamenteorg donde varias famosas no ocultaron su asombro. Sofía Pachano reaccionó con un emoji de sorpresa. Malena Narvay comentó: “No puedo creer”. Y Mar Tarrés se quejó: “Peso 120 kilos y las veces que me tengo que sacar los tipos de encima y decirles que no! ¡Basta de esto!”.