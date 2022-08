El presidente Alberto Fernández encabezó hoy el acto de entrega de la Pensión No Contributiva número 200 mil a personas con discapacidad y la firma de convenios de adhesión al plan ACCESAR, junto al director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga.

En ese marco agregó que en el día de hoy se entregó la Pensión no contributiva número 200.000 a personas con discapacidad, sin regalar nada y con la premisa de reconocer derechos a quienes lo necesitan. Explicó y recordó que entre 2016 y 2019 se dieron de baja 170 mil pensiones a personas con discapacidad de todo el país.

El 13% de la sociedad Argentina padece alguna discapacidad

El presidente precisó que en la Argentina “hay más de 5 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, que es casi el 13 por ciento de nuestra sociedad, lo que nos obliga a prestar la atención que el tema merece”.

“Debemos pensar y reflexionar colectivamente sobre la necesidad que tenemos de igualar a los que sobrellevan alguna discapacidad porque definitivamente tenemos que lograr que sus vidas se alteren lo menos posible y que sus posibilidades sean plenas para seguir desarrollándose”, manifestó al respecto el presidente.

Continuado con esa línea dejó en claro que "No todos tienen la misma mirada que nosotros, no todos piensan en esos derechos. Muchos piensan que seguramente no debemos usar recursos del Estado en atender con pensiones a personas que lo están necesitando".

El presidente Alberto Fernández entregó la Pensión No Contributiva 200.000