Live Blog Post

13.00 viernes 29/07 - El próximo miércoles anunciarán nuevas medidas económicas

Luego de la reunión entre Sergio Massa y Alberto Fernández, el flamante nuevo "súper ministro" adelantó que hasta el lunes no confirmará a ningún funcionario y no habrá novedades sobre su equipo económico. “No anticipen ni funcionarios que entran ni funcionarios que salen porque hasta el lunes no voy a empezar ni a designar ni correr funcionarios”.

“El miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas, porque la asunción va a ser el martes recién después de la asamblea donde me acepten la renuncia como presidente de la Cámara de Diputados”, dijo el funcionario que se suma al gabinete nacional.