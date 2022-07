Son horas tensas para el gobierno nacional tras la salida de uno de los ministros más identificados con el presidente. La renuncia de Guzmán no sólo marca un sacudón interno , sino un mensaje complicado de digerir para el exterior en medio de la ejecución del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Además de su reunión con Sergio Massa, Fernández también tiene agendado encontrarse con otros funcionarios de su cercanía como Santiago Cafiero y Vilma Ibarra. Se espera que este domingo, luego de las reuniones, se anuncie el reemplazante de Guzmán.

Martín Guzmán renunció como ministro de Economía

Martín Guzmán, quien se desempeñaba como ministro de Economía, comunicó su renuncia en la tarde de este sábado. Lo hizo mediante un comunicado a través de las redes sociales:

"Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana", afirmó.

Dentro de las extensas carillas en donde explica los motivos que llevaron a su renuncia, Martín Guzmán señaló que “la primera vez que le hablé a la Argentina como ministro de economía de la Nación, conté que nuestro objetivo era tranquilizar la economía. Puede que a varios ese concepto no les genere demasiado entusiasmo, pero a mí siempre me pareció (y me parece) que tranquilizar la economía constituiría una verdadera épica”.

2022 - 2022-06-13T103558.253.jpg "En cuanto a la barbaridad de defaultear deuda en pesos: nuestro Gobierno jamás haría eso", aseguró Martín Guzmán.

En el texto de su renuncia, Guzmán se refirió al acuerdo alcanzado con el FMI: “Ya en 2022, se llegó a un acuerdo con el FMI para poder refinanciar la deuda con el organismo tomada en 2018-2019. El acuerdo también tuvo características absolutamente excepcionales a la luz de la historia entre nuestra República y aquel organismo históricamente dominado por el poderoso establishment financiero internacional".