ANMAT prohibió todos los productos de higiene de una marca

“A partir de esta información se realizó la búsqueda de datos de los productos de la firma Liestar Clean y se constató la oferta de productos domisanitarios no registrados en la página web de la empresa (https://www.liestar.com.ar/) y en la plataforma de venta de productos y servicios, Mercado Libre”, especifico el Boletín.

Conforme al artículo 3 de la Resolución Ministerial 7087/98, se define como producto domisanitario a aquellas sustancias o mezclas diseñadas para llevar a cabo funciones como limpieza, lavado, odorización, desodorización, higienización, desinfección o desratización, con el propósito de ser utilizadas en entornos domésticos, así como en espacios públicos o privados de uso colectivo.

Es relevante mencionar que la marca Liestar Clean ofrece una variedad de productos, como limpiadores, desinfectantes, lavandina en gel, cloro, detergentes, limpiavidrios, sal antisarro y limpiadores de inodoros, todos ellos destinados al hogar y la higiene doméstica.

“Se deja constancia de que los links de comercialización de los productos han sido remitidos a la Coordinación del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria de esta Administración Nacional”, se aseguró y detalló que será con el fin de realizar una intervención de manera conjunta con la Coordinación de Sumarios.

Estas medidas se llevan a cabo en virtud de las atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 1490/92 y sus enmiendas correspondientes. Además, se realizó una consulta por correo electrónico a la Autoridad Sanitaria de la provincia de Buenos Aires sobre el registro de los productos en cuestión, y se informó que no se encontraron registros del establecimiento ni de los productos en su jurisdicción.

“Atento a lo expuesto y a las circunstancias detalladas y a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados de los que se desconocen las condiciones de manufactura, y considerando que los establecimientos y productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para que los productos puedan ser comercializados en cumplimiento de las Resoluciones ex MS y AS N° 708/98 y Nº 709/98 y las Disposiciones ANMAT N° 7293/98 y Nº 7292/98 y sus modificatorias, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud sugirió prohibir el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad en todo el territorio nacional”, se comunicó. Ademas también se prohibió su comercialización y publicación a través de plataformas de venta electrónica.

La ANMAT prohibió un producto de limpieza administratorio

El 6 de febrero se emitió otro Boletín Oficial en el que se anunció la restricción del uso y la venta de ciertos productos de limpieza y desinfección. Se declara la prohibición de utilizar, vender, distribuir en todo el territorio nacional, en plataformas de comercio electrónico y promocionar cualquier lote del mencionado producto. “Full Clean. LAVANDINA. RNE Nº:020048496. RNPUD: EX-2020-54291874. HAB MUN Nº: 3818 – R – 1999. INDUSTRIA ARGENTINA”, detalló el documento acerca del producto.

La pesquisa se dio inicio debido a que el Departamento de Control de Mercado, perteneciente a la Dirección de Evaluación y Monitoreo de Productos para la Salud, recibió los artículos incautados en una operación realizada en el contexto del Caso MPF Nº 897567, con participación de la Fiscalía Penal, contravencional y de Faltas N° 11, para su análisis y verificación.

“Consultada la base de datos de ANMAT no se encontró registro alguno del producto rotulado como “LAVANDINA. Full Clean”, específico el documento oficial sobre el motivo por el cual se prohibió su venta. Así, la pregunta en cuestión se centró en la autenticidad del producto debido a que los datos proporcionados en el etiquetado levantaban sospechas sobre su origen.

Según se especificó, el “dato del Registro Nacional de Establecimiento (RNE) del rótulo corresponde al número de registro de la firma Multimax 5 Sociedad Anónima, el Registro Nacional de Producto de Uso Doméstico (RNPUD) corresponde a un número de expediente de un producto de la firma Multimax 5 SA y la nota entregada por el distribuidor lleva un remito con el nombre de la firma Multimax 5 SA”.

La mencionada circunstancia motivó al Departamento de Artículos de Limpieza a organizar una reunión con la empresa Multimax 5 SA, durante la cual manifestó que “no reconocía el producto como propio ni la nota del oferente como emitida por la firma”. Además “declararon que no existía personal de la empresa de nombre Daniel Ibañez y que el membrete no sería el de la firma; asimismo declararon que no tenían registrado ningún cliente Rossi&Rossi S.R.L. con CUIT 30-71104873-8″.

En esta situación, expresaron que “a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, de los que se desconocen las condiciones de manufactura y considerando que los establecimientos y productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para que los productos puedan ser comercializados, y con el fin de que esta Administración Nacional esté en condiciones de garantizar su calidad, seguridad y eficacia, el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal sugirió: prohibir el uso, la comercialización, la distribución en todo el territorio nacional, en plataformas de venta electrónica y la publicidad de todos los lotes del producto”.