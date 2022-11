Aprobaron el proyecto de la renovación del Certificado Único de Discapacidad

En base a lo expuesto en este proyecto ya aprobado en Diputados, quien sea beneficiado podrá pedir la actualización de su Certificado Único de Discapacidad en cualquier momento. Luis Di Giácomo, el presidente de la comisión de Discapacidad, resaltó más allá de impedir la renovación periódica, el hecho de que “el CUD le permite acceder a la atención, a los recursos tanto al área de salud como otros, un tratamiento integral sin importar su condición económica, social o cultural”.

En este sentido, quienes perciban el beneficio tendrán una cobertura al 100% que contempla el acceso a la salud, asistencia social, educación, seguridad social y a la accesibilidad en los medios físicos tanto la vía pública como edificios.

El legislador Daniel Arroyo puntualizó que no se trata de una mejora en la parte burocrática, sino que fundamentalmente se trata de una acción que simplifica el día a día de miles de familias. “No es solo un tema burocrático, no es solo una mejora en el circuito administrativo o un avance para no tener que hacer más trámites. Es simplificarte la vida a muchas familias y a en particular a muchas madres que dan vueltas y no saben a dónde ir, que rebotan en un lado y otro, que creen que están accediendo pero les falta un papel”, manifestó.

En esa línea, continuó: “Una persona que tiene una situación de discapacidad permanente, que la va a tener ahora y dentro de cinco y dentro de 10 años, no puede estar dando vueltas viendo cómo renovar el certificado”, planteó Arroyo antes de que se dé aprobación al proyecto. Además, consideró que “de por sí el acceso al certificado es tortuoso, es complejo y muchas familias lo piensan varias veces”.

A raíz de esto, destacó que hacer más fácil la renovación del CUD es un “avance claro” dado que también brinda la posibilidad de “acceder a cuestiones de la vida cotidiana, al tránsito en muchos casos, a los servicios de salud, a distintos tipos de servicios que presta el Estado o el sector privado”.

Por otro lado, Soher El Zukaria, diputada del PRO, destacó que hay que cambiar varios “procesos de la ley de discapacidad de nuestro país, este es apenas un paso, abogo porque sigamos por las personas con discapacidad”. Además, Romina del Plá por el Frente de Izquierda apoyó con su aprobación pero alertó que aún falta por resolver problemáticas estructurales.

En cuanto a esto, la legisladora argumentó que ese avance en el trámite del certificado no contempla el hecho de que tanto familias como profesionales no sigan combatiendo contra el ajuste. Leonor Martínez Villada de la Coalición Cívica resaltó que el proyecto permitirá “destrabar y remover obstáculos para el acceso a derechos de las personas en esta situación”. En la misma sintonía, el diputado Eduardo Valdés del Frente de Todos remarcó que el CUD permitirá la “socialización de las personas con discapacidad”.