Aprobaron la prórroga de impuestos y la entrega voluntaria de armas

En cambio, al someter el proyecto a la votación en particular la prórroga de los impuestos, propiamente dicha, consiguió 129 votos a favor y 118 en contra; y las asignaciones específicas para la el uso de los tributos sumó 235 positivos y 10 negativos, ya que casi la totalidad de Juntos por el Cambio acompañó en esa instancia.

En el comienzo del debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos), aseguró que "este proyecto que estamos tratando no es ni más ni menos que el de solvencia del Estado, porque el 31 de diciembre vencen impuestos que son fundamentales en el esquema de distribución de nuestro sistema tributario, además de que la mayoría de estos impuestos son coparticipables".

"Qué pasaría si esto no se prorrogara y tuviéramos que afrontar un cese de este impuesto, si en un eventual escenario no se aprobara esta prórroga los impactos serían terribles, no solo sobre las finanzas nacionales, sino sobre las de las provincias y las de los municipios", alertó.

image.png

Heller puntualizó que "el impuesto a las Ganancias, el impuesto sobre los Bienes Personales y el impuesto al cheque "significan el 54% total de lo recaudado por la DGI en 2021" y que "Ganancias es uno de los pilares del sistema tributario argentino" que "tiene un neto carácter progresivo" y "representa 5 puntos del PBI".

A su vez, desde el oficialismo, Susana Landriscini, de Rio Negro, manifestó que la posición de su bancada "no es técnica, sino política, y va en relación a lo que en los últimos tiempos hemos venido escuchando en la comisión de Presupuesto de parte de algunos sectores de la oposición sobre los tributos y las asignaciones especificas que se implementan".

"Estos cambios tributarios buscan mejorar la progresividad para disminuir la desigualdad socioeconómica en Argentina y también para mejorar la asignación del gasto en materia de protección social", resaltó.

Por Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, del PRO, indicó: "No tenemos una objeción hacia estos impuestos que hacen en buena parte a los financiamientos de Nación y provincias, y, quizás el impuesto a las Ganancias es el más progresivo que tenemos".

"Lo que planteamos es una objeción de término político a avalar con nuestro voto una serie de medidas que ha implementado este gobierno desde que asumió, como por ejemplo lo que contempla en el Consenso Fiscal, votado recientemente", añadió.

image.png

El diputado Alejandro 'Topo' Rodríguez, del Interbloque Federal, tercera fuerza de la Cámara, aportó: "Llegamos a esta instancia sin tener una propuesta de reforma tributaria integral. Cuestiones que en campañas siempre se dicen, y que esta vez, dirán, por cuestiones de la pandemia no se pudo avanzar; pero estamos 2022 y la reforma no aparece".

En esa línea, resaltó: "El macrismo tampoco abordó una reforma tributaria integral. Y así llegamos una vez más a una prórroga sin que se contemple por ejemplo la baja de retenciones a las exportaciones agropecuarias; nos trajeron a debatir sobre hechos consumados".

Finalmente, anticipó el voto de su espacio: "Tenemos un sentido de responsabilidad y vamos a votar a favor, no vamos a dejar sin financiamiento la seguridad social ni a las provincias, a esta ley de prórroga de una ley del gobierno anterior".

En el cierre del debate, el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, dijo: "nuestro dictamen se apoyo en la ley aprobada en 2017, sin meternos en debate interno de cada uno de los impuestos" y comentó el desdoblamiento del articulado para posibilitar el mencionado acompañamiento en particular de algunos diputados de la oposición.

image.png

Otros de los impuestos que el Gobierno tiene intenciones de extender son las asignaciones específicas en el IVA, como el impuesto a los pasajes al exterior previstos en la ley 25.997 con el cual se sostiene el Fondo Nacional del Turismo.

La iniciativa girada por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete Juan Manzur; y la exministra Silvina Batakis; es otro de los proyectos clave junto al Presupuesto 2023 que se está diseñando en la cartera que conduce el ministro de Economía, Sergio Massa.

La extensión de estos impuestos es fundamental para el Gobierno nacional porque consiste en un conjunto de tributos cuya recaudación es vital para sostener las políticas públicas de la Nación y las provincias, debido a que la mayoría de ellos son coparticipables.

Este paquete de impuestos fue prorrogado a fines de 2017 durante el Gobierno de Mauricio Macri por el término de cinco años y ahora el Poder Ejecutivo propone extenderlo otro lustro.

El programa de entrega voluntaria de armas fue prorrogado hasta diciembre de 2023

En la noche del jueves, Diputados transformó en ley también la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. La iniciativa, aprobada por amplia mayoría, fue aprobada por 189 votos, mientras que 13 legisladores lo hicieron en contra y hubo una abstención.

Embed Con 189 votos afirmativos, 13 negativos y 1 abstención se aprobó el proyecto de prórroga al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.#UniendoVoces pic.twitter.com/jRRr4Ju7IW — Diputados Argentina (@DiputadosAR) September 16, 2022

Detalles del programa

El programa se trata de la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones, ofreciendo la amnistía penal por los delitos de tenencia y portación ilegítima de armas de fuego a los ciudadanos y ciudadanas que desean descartar el material controlado, y a cambio de un incentivo económico.

La entrega voluntaria se realiza en Puestos de Recepción Fijos establecidos a nivel federal y en operativos de Puestos Móviles anteriormente informados a la ciudadanía.

Las armas de fuego y municiones entregadas se registran en la Base de Datos Informatizados del Sistema de Gestión Integral de Materiales Controlados (BNID-SIGIMAC), luego de su verificación técnica y la emisión de un Acta comprobante, y son rápidamente inutilizadas, para después ser procesadas para su destrucción final.

Los fundamentos

A la hora de fundamentar el proyecto, el presidente de la comisión de Seguridad interior, Ramiro Gutiérrez, indicó que en los 17 años que está en vigencia el programa la ciudadania ya "ha entregado 208.483 armas" y afirmó que "estoy convencido que menos armas son menos violencias y son menos victímas".

Aseguró que en estos años "se entregaron más de 2 millones de municiones que representan a 9 toneladas que se han retirado del acceso público" con lo cual "se trabaja la prevención".

Por su lado, el diputado radical Juan Martín puntualizó que “todos compartimos la vocación de tener una herramienta para mejorar la convivencia y reducir la violencia”. Y señaló que “este programa debería ser de carácter permanente, no estar sujeto sistemáticamente a la necesidad de ser renovado; tanto que en este momento el programa no está vigente sino que está vencido".

"Al mismo tiempo debería tener un sustento económico importante, porque al día de hoy, con la inflación que tenemos, está totalmente desfasado. El incentivo económico es insuficiente”, añadió.

A su vez, el diputado del Frente de Todos, Daniel Arroyo, manifestó que "hoy la violencia pasa de 0 a 10 instantáneamente, dos personas se cruzan, rozan y a los dos minutos están a los golpes o a los tiros. Eso es por varias razones: malestar, dificultad y porque se accede muy fácil a las armas en Argentina”.

Giraron al Senado un proyecto de formación profesional de la Enfermería

La Cámara de Diputados también aprobó por unaminidad y envió al Senado un proyecto sobre formación y Desarrollo de la Enfermería que tiene como fin fortalecer el sistema sanitario y lograr que haya formación permanente con un nuevo régimen de becas.

La iniciativa recibió 199 votos positivos, que fueron brindados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Interbloque Federal y el bloque Provincias Unidas, mientras que hubo cuatro abstenciones que correspondieron a la izquierda.

Con la sanción de esta iniciativa se dio por terminada la sesión especial que se extendió casi catorce horas. El dictamen de mayoría de las comisiones de Acción Social y Salud, Educación y Presupuesto aprobado hoy tiene como fin mejorar la calidad de las trayectorias profesionales, consolidar el sistema sanitario aumentando el personal y a las enfermeras y enfermeros en su formación permanente.

image.png

También indica que se busca dotar de recursos a instituciones formadoras de enfermería y se establecerá un sistema de becas a estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país.

A su vez, el dictamen ofrece brindar carácter permanente al Programa Nacional de Formación de Enfermería en la órbita del Ministerio de Educación, aunque en este punto se estableció que habrá un trabajo con las Universidades.

Al inaugurar el debate, la presidenta de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Mónica Fein (Partido Socialista) manifestó que "estamos tratando una mejora en el desarrollo de la enfermeria" porque sabemos "el rol irremplazable que desempeñan las enfermeras en el sistema de salud".

"No es necesario después de la pandemia que expliquemos el rol fundamental que garantizan enfermeros y enfermeras, tanto en el cuidado como en la asistencia y en la gestión, junto a integrantes de las otras profesiones de salud”, añadió.

image.png

Resaltó que "es necesario y urgente incrementar el número de enfermeras, además de promover y mejorar la formación de la enfermeria y obviamente con este proyecto vamos a mejorar por ley un programa que existe en el 2016 ministerio de Educación que ha mejorado el numero y calidad de enfermeros."

En tanto, la presidenta de la comisión de Educación, Blanca Osuna (FDT) expresó que "sentimos un gran orgullo para avanzar en la ley y teníamos un deuda que hoy la estamos saldando" para acompañar la "la fuerte vocación de acompañar la jerarquización de esta profesión."