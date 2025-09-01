Arranca la campaña política en Jujuy, eclipsada, como en todos los lugares, por la situación política nacional producto de los audios de Diego Spagnuolo y de la elección en la provincia de Buenos Aires del próximo domingo 7 de septiembre.

No obstante, los frentes jujeños pusieron en marcha sus campañas de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre en la provincia.

El frente “Jujuy Crece” puso primera con un acto en la Asociación Gaucha Éxodo Jujeño, en el transcurso de la semana, donde presentó su lista de candidatos, encabezada por María Inés Zigarán en primer término y el escribano Mario Pizarro en segundo.

En la oportunidad, la coalición oficialista provincial definió claramente que la campaña estará centrada en la intención de polarizar con La Libertad Avanza, haciendo hincapié en todos aquellos rubros donde Nación, en su fuerte ajuste, dejó de enviar fondos a la provincia. Por ello, se hablará de la falta de recursos para la educación, la salud, la obra pública, las rutas, entre otros.

En líneas generales, el eje de campaña de “Jujuy Crece” será la defensa de los intereses de los jujeños, y por eso planteará como necesario llevar diputados nacionales propios al Congreso.

Además, tampoco es menos cierto que se utilizará como parte de la estrategia la gestión que lleva adelante en la provincia el gobernador Carlos Sadir.

Frente Libertad Avanza

Con un antecedente más que positivo en el año 2023, La Libertad Avanza, ahora como frente, se presenta en las elecciones legislativas con Alfredo González y Bárbara Andreussi como sus principales candidatos, quienes ya se mostraron en campaña acompañando al presidente Javier Milei y a su hermana Karina en la presentación que se realizó en la provincia de Buenos Aires, además de haber realizado las fotos oficiales que se utilizarán en la provincia.

El desafío para La Libertad Avanza es más que importante, puesto que hace dos años logró llevar dos senadores y un diputado nacional al Congreso de la Nación, y en las pasadas elecciones provinciales del mes de mayo se consolidó, obteniendo siete bancas en la Legislatura.

A partir de esto, el frente del oficialismo nacional en Jujuy tendrá la oportunidad de continuar con su construcción política, no solo para las elecciones del 26 de octubre, sino también con miras a las elecciones del año 2027.

Amén de esto, hay que decir que, hasta el momento, no se observa que La Libertad Avanza se haya constituido realmente como un espacio con vocación de poder en la provincia. No muestra equipos de trabajo ni equipos técnicos que hagan pensar que este espacio libertario tenga serias pretensiones de gobernar la provincia.

De hecho, para decidir los nombres de los candidatos para octubre, los dos referentes obligados que tiene La Libertad Avanza en Jujuy, Ezequiel Atauche y Manuel Quintar, no lograron ponerse de acuerdo, por lo que desde Nación se tuvo que intervenir y decidir quiénes serían los nominados finalmente en la provincia.

Veremos si en esta elección de octubre el principal frente libertario logra mostrar verdadera vocación de poder en Jujuy, dejando de enfocarse tan solo en el accionar de Javier Milei y demostrando que trabaja en un proyecto de provincia.

Fuerza Patria

En el marco del justicialismo, el frente Fuerza de Patria Jujuy quedó representado por Leila Chaer y Juan Manuel Soler, quienes son los principales candidatos a diputados nacionales de este espacio.

A primera vista, se observa que este frente tendrá un derrotero bastante complicado en esta campaña. La estructura y los recursos no parecerían ser puntos fuertes en este armado.

Asimismo, dentro de sus filas, Guillermo Snopek, uno de los referentes, da la sensación de estar integrado en un marco de incomodidad, donde su capacidad de aporte es muy limitada y sus opciones para ser aceptado en el otro sector son prácticamente nulas.

Este frente, por lo que se ve, ha quedado circunscrito solo a la gente de “La Cámpora” y al kirchnerismo más duro, quedando afuera una importante mayoría de dirigentes que, al final, decidieron unificarse y formar una oposición por fuera del Partido Justicialista.

El tiempo dirá si Leila Chaer es capaz de generar una construcción política que la consolide como una referente provincial y la lleve nuevamente al Congreso nacional.

Frente Primero Jujuy Avanza

Otra de las alianzas que comenzó a mostrar movimientos en estos días fue el frente Primero Jujuy Avanza, que presentó a sus candidatos en un gran encuentro en la Asociación Gaucha Éxodo Jujeño.

Aquí hay que destacar que la lista de postulantes está encabezada por el dirigente del sector tabacalero Pedro Pascuttini, secundado por Verónica Valente y Adrián Mendieta.

Sobre este sector político, opositor al oficialismo del PJ, hay que decir que ha sumado muchos dirigentes de peso, que demuestran tener una fuerte estructura territorial con intendentes, comisionados y concejales, por lo que se espera que dé una fuerte pelea en todo el territorio provincial.

Entre los objetivos que se avizoran para este frente, podemos decir que uno de ellos es ganarle al otro frente peronista para demostrar lo negativo que ha sido en Jujuy la intervención del Partido Justicialista.

Por otro lado, también se encuadra en esta línea la firme convicción que muestra esta alianza de disputar las tres bancas nacionales que se ponen en juego en esta elección en Jujuy y entrar en la distribución de las bancas por frente.

Por último, no podemos dejar de señalar que otra de las intenciones que se avizoran en este espacio, es la de consolidar una estructura política propia de cara al 2027, sabiendo que la intervención del PJ ha sido extendida por un año más.

Frente de Izquierda

El Frente de Izquierda, al cual todavía no se lo ha visto en un accionar fuerte, se lo proyecta realizando una campaña puerta a puerta, muy intensa y con mucho trabajo en las bases.

Para estas elecciones, este espacio vuelve a nominar para encabezar la lista a Alejandro Vilca, lo cual podría convertirse en su mayor debilidad, ya que el espacio entraría en la misma dinámica que siempre criticaron, como lo es postular siempre a los mismos y no dar lugar al recambio.

De todas maneras, el Frente de Izquierda, que es muy probable que pierda la banca nacional que hasta diciembre ostenta, no parece resignarse a dar batalla, a pesar de ser consciente de que es muy difícil que se repita en octubre la performance que tuvieron hace cuatro años.

Alianzas libertarias

Para finalizar, solo nos resta comentar que de la contienda electoral del próximo mes también participarán dos frentes con raigambre liberal, como lo son el Frente Liberal, con Raúl Attie a la cabeza, y el Frente Transformación Libertaria, con Mercedes Cravero de Savio.

Sobre estos espacios se puede decir que la tendrán cuesta arriba, ya que no cuentan con los recursos suficientes ni una estructura que cimiente el trabajo que tendrán que realizar a nivel provincial.

Con la campaña electoral en marcha desde este 1 de septiembre, los frentes electorales afrontan el desafío de captar la atención y el apoyo de una sociedad jujeña cada vez más crítica. Veremos cómo les va en esta carrera, que se inicia con vistas al 26 de octubre.

Alberto Siufi.