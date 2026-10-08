AySA: un grupo local ofreció USD 340 millones y ganó la concesión. 

El consorcio liderado por Rowing S.A. y Transclor presentó una oferta de USD 340,2 millones por el 90% de AySA y obtuvo la concesión de la empresa por 30 años. El grupo está encabezado por Walter Román y Mauricio Filiberti, y tendrá la posibilidad de extender el contrato por una década adicional.

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El consorcio integrado por Rowing S.A. , fundada por Walter Román , y Transclor , propiedad del empresario Mauricio Filiberti , ofreció USD 340,2 millones por el 90% de AySA y se quedó con la concesión de la compañía por 30 años . El contrato contempla, además, la posibilidad de prorrogar el período por otros diez años .

Los USD 340,2 millones ofrecidos por el consorcio quedaron por debajo de los USD 500 millones que esperaba recaudar el Gobierno por el paquete accionario. La proyección que manejaba el equipo económico, encabezado por Luis Caputo , era superior al monto finalmente ofertado.

La brecha se explica, en parte, por las inversiones que deberá realizar el nuevo concesionario, que deberá destinar un mínimo de USD 2.000 millones durante el primer lustro .

La empresa abastece de agua potable y servicios cloacales a unos 14 millones de personas del AMBA, entre la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios de la provincia. El nuevo concesionario deberá asumir la operación completa de AySA entre enero y febrero de 2027, de acuerdo con los plazos fijados en el pliego.

La definición cerró un proceso en el que dos consorcios compitieron por quedarse con el control de AySA. Finalmente, la oferta liderada por Walter Román se impuso sobre la del grupo Roggio, que había presentado una propuesta de USD 285 millones por el paquete accionario estatal.

Además del Grupo Roggio, el consorcio estaba conformado por Benito Roggio e Hijos, Aguas del Plata Participaciones, Hidrosan Capital y Central Buen Ayre. Entre sus principales negocios se encuentran Aguas Cordobesas y la operación del transporte porteño mediante Emova Movilidad y Metrovías.

El consorcio liderado por Walter Román estuvo conformado por Transclor, Arcos Saneamento e Participações y el fondo neerlandés PHX Aqua AR B.V.

Entre sus integrantes se encuentra Transclor, propiedad de Mauricio Filiberti, quien es proveedor de policloruro de aluminio para la potabilización del agua de AySA desde 2009 y comparte con Daniel Vila y José Luis Manzano el control accionario de Edenor. La distribuidora eléctrica, a su vez, adquirió semanas atrás la mayoría de Metrogas.

El grupo también contó con el respaldo de Arcos Saneamento e Participações, perteneciente al Grupo Equipav de Brasil, que sumó experiencia en el sector. La empresa opera los servicios de agua y alcantarillado de Río de Janeiro a través de Águas do Rio, tras adjudicarse una concesión en 2021.

El contrato exige inversiones por hasta USD 15.000 millones

El contrato de concesión tendrá una vigencia de 30 años, con opción de prorrogarlo por una década más. El pliego ya establecía tanto el esquema de inversiones como la propuesta tarifaria, por lo que los participantes no debieron competir con planes propios en esos aspectos.

Así, tras superar la instancia de evaluación técnica, la oferta económica por las acciones pasó a ser el principal criterio de la licitación y terminó definiendo al ganador.

El nuevo concesionario deberá desembolsar al menos USD 2.000 millones en inversiones durante los primeros cinco años. A lo largo del período inicial de la concesión, las obras y mejoras previstas demandarán entre USD 13.000 millones y USD 15.000 millones.

Todos los activos que se incorporen al sistema, como redes, plantas, bombas y cañerías, permanecerán en manos del Estado al finalizar el vínculo contractual.

El contrato fija objetivos de cobertura para los próximos años. En agua potable, se prevé alcanzar el 75,3% hacia fines de 2031 y llegar al 90% al término de los 30 años.

Para el saneamiento, las metas son del 63,9% en 2031 y del 75% al finalizar la concesión. La cobertura total de ambos servicios quedaría contemplada para una eventual extensión de diez años.