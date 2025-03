Banco Macro fue elegido como uno de los mejores lugares para trabajar en Argentina

En la edición 2025 de la encuesta de clima laboral más grande del país, desarrollada por Great Place To Work®, Banco Macro se posicionó en el puesto número 2 entre más de 70 compañías.

“La encuesta de Great Place To Work® es fundamental para Banco Macro, ya que permite medir la satisfacción y compromiso de nuestros colaboradores. Esto nos ayuda a identificar áreas de mejora, fortalecer nuestra cultura organizacional, que luego se traduce en un mejor servicio para nuestros clientes y poder lograr nuestro propósito: que la Argentina vuelva a pensar en grande. Además, el año pasado fue la fusión con BMA -ex Itaú- y nos permitió identificar los puntos de mejora en la unión de las entidades, lo cual favoreció la integración de los nuevos empleados a la cultura Macro”, aseguró Brian Anthony, Gerente de Transformación de Banco Macro.

“Banco Macro es un referente fundamental del mercado financiero argentino y por este motivo posee los mejores recursos humanos. Poder trabajar con esta encuesta de reconocimiento mundial, que nos da la posibilidad de compararnos y entender dónde hay que mejorar, tanto la cultura interna, como para traer talento del mercado, es fundamental”, agregó Anthony.

El estudio realizado por Great Place To Work® analizó la experiencia de los empleados en sus lugares de trabajo, la composición de la fuerza laboral y las características propias de la industria financiera.

La consistencia y credibilidad del estudio se confirman año tras año a través de las más de 10.000 organizaciones que participan del mismo y los 10 millones de personas que contestaron la encuesta.

Este reconocimiento, el puesto número 2 confirma el trabajo realizado por Banco Macro en los últimos años, y lo mantiene cerca de las comunidades y colaboradores donde está presente, quienes se muestran orgullosos de trabajar en esta compañía. En esta edición 2025, se ha observado un énfasis creciente en la flexibilidad laboral, la inclusión y el liderazgo basado en la empatía.

Este ranking se elaboró contemplando a 340 organizaciones de las cuales 210 cumplieron con los requisitos de elegibilidad y solamente 70 conforman la lista. Esto equivale a la opinión de más de 110.000 personas.

La metodología de Great Place To Work®, basada en la percepción de los empleados, evalúa aspectos como la confianza, el liderazgo y la innovación, y ha sido aplicada en más de 170 países, lo que le otorga un gran valor a este tipo de distinciones.

El puntaje total que recibe la empresa se conforma de lo que obtienen en los 5 componentes del Modelo: Confianza, Maximizar el Potencial Humano, Valores, Liderazgo e Innovación. Cada uno de estos elementos está compuesto por determinadas sentencias del cuestionario.

El 85% de la evaluación se basa en lo que dicen los colaboradores sobre sus experiencias de confianza y la capacidad que logran en su organización para alcanzar su máximo potencial humano, sin importar quiénes son ni cuál es su rol en la compañía.

El 15% restante del ranking se basa en las respuestas de los empleados sobre sus experiencias diarias de innovación, los valores de la empresa y la efectividad de sus líderes, para garantizar que también tengan una experiencia constante.

Cada año, Great Place To Work® analiza cientos de organizaciones en Argentina a través de encuestas a empleados. “Nuestro Ranking no solo reconoce a las empresas que lideran en cultura organizacional, sino que también establece un estándar de excelencia para el mercado laboral argentino. En un contexto dinámico, la confianza y el bienestar de los colaboradores son claves para el éxito sostenido de cualquier organización”, afirmó Carlos Alustiza, CEO de Great Place To Work® Argentina.

"Las empresas reconocidas este año como Banco Macro han demostrado que invertir en una cultura de confianza y colaboración no solo impacta positivamente en sus equipos, sino también en sus resultados y en la sociedad en general”, agregó Alustiza.

"En un entorno laboral en constante evolución, las organizaciones que priorizan a sus colaboradores marcan la diferencia. Celebramos a las empresas que hoy lideran con propósito y generan un impacto positivo en la vida de las personas." finalizó el CEO de Great Place To Work®.

Con más de 40 años de historia, Banco Macro es una entidad argentina que tiene un equipo que es consciente de lo que genera como empresa y eso constituye una fortaleza diferencial.

Este reconocimiento también refleja el impacto positivo que Banco Macro ha tenido en sus casi 9.000 colaboradores y en los más de 6 millones de clientes que atiende en todo el país.

