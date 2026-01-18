Bastián Jerez sigue en coma inducido y avanza la causa judicial

El estado de salud de Bastián Jerez, el niño de ocho años que sufrió heridas de extrema gravedad tras un choque en Pinamar , continúa bajo estricta vigilancia médica. El menor permanece internado en el Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti, en Mar del Plata, con coma farmacológico inducido y asistencia ventilatoria mecánica.

Según el último parte difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el paciente se encuentra clínicamente y hemodinámicamente estable. El informe oficial indicó que no requiere drogas vasoactivas y que el equipo médico aguarda su evolución para iniciar de manera gradual el descenso de sedantes, de acuerdo con la respuesta clínica.

El accidente ocurrió el lunes en la zona conocida como La Frontera de Pinamar, cuando una camioneta Volkswagen Amarok impactó contra un UTV , un vehículo todoterreno de uso recreativo.

Luego del impacto, Bastián fue trasladado de urgencia al Hospital Comunitario de Pinamar. Allí, los profesionales realizaron una primera cirugía para controlar una hemorragia cercana al hígado mediante la colocación de un packing hepático.

Al día siguiente, el menor continuó inestable, por lo que los médicos decidieron una segunda intervención quirúrgica para reemplazar el material colocado. Durante esa jornada, permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

El jueves, ante la complejidad del cuadro, se dispuso su traslado en helicóptero sanitario a Mar del Plata. En el hospital provincial se realizaron estudios de mayor precisión, que permitieron detectar múltiples fracturas de cráneo.

La tercera cirugía y el estado actual

Tras los estudios, el equipo médico avanzó con una tercera operación. En esa intervención colocaron una válvula para controlar la presión intracraneal, una medida clave para estabilizar al paciente.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que el niño permanece bajo monitoreo permanente y que cada decisión médica se evalúa según su evolución clínica. El cuadro sigue siendo delicado, aunque estable dentro de los parámetros informados.

La familia permanece acompañando el proceso desde Mar del Plata, a la espera de novedades sobre la evolución del menor.

Avances en la causa judicial

En paralelo al seguimiento médico, la causa judicial avanzó durante las últimas horas. La fiscalía imputó al padre del niño, Maximiliano Jerez, por el delito de lesiones culposas.

Según la investigación, el fiscal considera que existió una responsabilidad directa en la forma en que el menor viajaba al momento del choque. De acuerdo con declaraciones incorporadas al expediente, Bastián no llevaba cinturón de seguridad.

Testigos señalaron que el niño viajaba sobre el regazo de su padre, ya que en el vehículo había cinco personas a bordo pese a contar con cuatro asientos.

Otros imputados y medidas de la Justicia

Por el mismo delito también quedaron imputados los conductores de la camioneta Amarok y del UTV involucrados en el accidente. Ambos vehículos permanecen secuestrados para la realización de peritajes.

Las pruebas buscan determinar la mecánica del choque y establecer responsabilidades en la conducción de cada rodado. La fiscalía aguarda los resultados técnicos para definir los próximos pasos del proceso.

En cuanto a la representación legal, Maximiliano Jerez contará con la defensa del abogado Matías Morla, mientras que la querella que impulsa el resto de la familia estará a cargo del abogado Guillermo Schmidt.