miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 11:21
Economía.

Cambian las normas de seguridad: qué productos dejarán de ser controlados

El Gobierno dejará de controlar juguetes, anteojos y otros productos si tienen certificado internacional. La medida rige desde hoy y buscan reducir trámites.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
anteojos de sol
El Gobierno deja de controlar algunos artículos que ya tienen certificado de seguridad en su país de origen (Foto: Secretaría de Comercio)

El Gobierno deja de controlar algunos artículos que ya tienen certificado de seguridad en su país de origen (Foto: Secretaría de Comercio)

El Gobierno dejará de controlar un grupo de artículos de consumo que se comercializan en la Argentina y cuentan con un certificado de seguridad de su país de origen.

El Gobierno dejará de controlar un grupo de artículos de consumo que se comercializan en la Argentina y cuentan con un certificado de seguridad de su país de origen.

El Gobierno nacional modificó las normas de control de calidad para una serie de productos de consumo, mediante la resolución 313 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La medida establece que ya no se realizarán controles locales a artículos que cuenten con certificados de seguridad emitidos por organismos internacionales reconocidos en su país de origen.

A qué productos alcanza la norma

  • encendedores,
  • anteojos de sol,
  • bicicletas infantiles,
  • juguetes
  • tableros derivados de la madera

Todos estos productos estarán libres de los controles siempre que cumplan con las especificaciones técnicas y de seguridad respaldadas por normas IRAM, ISO, ASTM, EN o NM. Los fabricantes e importadores deberán presentar una declaración jurada de conformidad junto con los ensayos y certificaciones correspondientes.

Controles
El Gobierno deja de controlar algunos artículos que ya tienen certificado de seguridad en su país de origen (Foto: Secretaría de Comercio)

El Gobierno deja de controlar algunos artículos que ya tienen certificado de seguridad en su país de origen (Foto: Secretaría de Comercio)

Nueva regulación administrativa para eliminar trámites burocráticos

Desde la Secretaría de Comercio explicaron que hasta ahora se duplicaban ensayos y trámites administrativos que ya habían sido realizados en el exterior, lo que generaba demoras y mayores costos. Según estimaciones oficiales, la actualización normativa permitirá eliminar más de 12.000 trámites burocráticos por año, agilizando los procesos y fomentando la competencia en el mercado.

La nueva regulación también define plazos de vigencia para las certificaciones:

  • un año para encendedores y juguetes,
  • cuatro años para anteojos de sol
  • dos años para certificados sin vencimiento explícito.

Los certificados emitidos bajo el régimen anterior seguirán vigentes por los próximos 12 meses, plazo en el que las empresas deberán adaptar su documentación al nuevo esquema.

Mercaderia
El Gobierno dejará de controlar un grupo de artículos de consumo que se comercializan en la Argentina y cuentan con un certificado de seguridad de su país de origen.

El Gobierno dejará de controlar un grupo de artículos de consumo que se comercializan en la Argentina y cuentan con un certificado de seguridad de su país de origen.

Si bien el sistema se implementará a nivel nacional, las provincias y municipios ya no realizarán inspecciones adicionales sobre los productos comprendidos, siempre y cuando presenten la certificación internacional aceptada. De esta manera, el control quedará centralizado en la validación documental y no en la repetición de pruebas técnicas en territorio argentino.

La medida busca garantizar la protección de la salud, la seguridad y el bienestar de los consumidores, a la vez que se eliminan trabas innecesarias. “No se trata de relajar los estándares, sino de evitar trámites redundantes y alinearnos con las prácticas internacionales”, señalaron desde Comercio. Con esta resolución, el Gobierno espera que la reducción de tiempos y costos se traduzca en una mayor oferta de productos y mejores precios para los consumidores.

