Caputo anunció créditos para obras en la Ruta 9 de Jujuy: son US$105 millones

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció este jueves 26 de noviembre la aprobación de un crédito de US$105 millones para Jujuy , que contempla obras de restauración de la Ruta 9 , mejoras en el acceso sur a San Salvador de Jujuy y proyectos destinados al sistema de salud provincial.

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El financiamiento forma parte de un paquete de cuatro préstamos aprobados por el Banco de Desarrollo FONPLATA , por un total de US$347 millones, que también beneficiará a Chaco, Catamarca y Río Negro.

Según informó Caputo, los créditos cuentan con garantía del Estado nacional y están destinados a financiar proyectos de infraestructura vial, sanitaria, energética y ferroviaria.

En el caso de Jujuy, el financiamiento contempla la restauración de la Ruta Nacional 9 y una intervención en el acceso sur a San Salvador de Jujuy, dos sectores importantes para la circulación vehicular y la conectividad de la capital. La Provincia ya había iniciado gestiones ante FONPLATA para financiar obras en la travesía urbana de la Ruta 9. Durante octubre, representantes del organismo recorrieron distintos sectores del trazado, incluido Alto Comedero, para evaluar los proyectos.

El préstamo anunciado también incluye la adquisición de equipamiento hospitalario y el fortalecimiento del sistema sanitario provincial. Entre las instituciones que habían formado parte de las gestiones se encuentran los hospitales Carlos Snopek, de Alto Comedero, y Oscar Orías, de Ledesma.

Qué otras provincias recibirán financiamiento

Además de Jujuy, otras tres provincias fueron incluidas en el paquete de créditos aprobado por FONPLATA:

Chaco: US$90 millones para un nuevo acceso a Resistencia y obras cloacales en Presidencia Roque Sáenz Peña.

Catamarca: US$92 millones para una línea eléctrica de alta tensión entre Alumbrera, El Eje y Belén, además de estudios para el corredor ferroviario bioceánico.

Río Negro: US$60 millones para la restauración de las rutas nacionales 22 y 151.

Caputo señaló que, con estas aprobaciones, se completaron los pedidos provinciales presentados ante Nación dentro del cupo de financiamiento de FONPLATA. El organismo es un banco de desarrollo integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La aprobación representa un avance en el financiamiento de los proyectos, aunque todavía resta conocer el cronograma de ejecución y los detalles técnicos de las intervenciones previstas para Jujuy.