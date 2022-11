Embed Mañana a las 9:30hs. en el juicio de Vialidad: “últimas palabras”. Así le dicen…https://t.co/mEv5Q25FaE — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 28, 2022

Cabe recordar que el juicio que comenzó en mayo de 2019 entró en su etapa final donde finalizó la prueba y los alegatos. Por lo que comenzó la etapa de las palabras finales. Es el momento en el que los acusados pueden o no hablar por última vez antes del veredicto.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron condena para los 13 acusados y solicitaron la pena de 12 años de prisión con inhabilitación especial de por vida para ejercer cargos públicos para Cristina Kirchner.

El viernes pasado empezaron a realizar su descargo final, cinco de los acusados. Entre ellos el empresario Lázaro Báez y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, dos de los principales imputados por el presunto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.

Este martes podrá hablar Cristina de Kirchner, el ex presidente de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro, el ex funcionario del Ministerio de Planificación y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner y el ex secretario de Obras Públicas José López. La vice no tiene que ir a Comodoro Py, ya que la audiencia será por videoconferencia.