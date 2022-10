Dijo que la denuncia que inició el juicio es falsa y "una repetición de cosas ya juzgadas" donde "Lázaro fue declarado inocente por el mismo Poder Judicial que ahora pretende juzgarlo". Y siguió: "La Fiscalía no probó ningún delito en 90 horas de alegato. Mostraron total ignorancia sobre la obra pública vial".

El letrado avisó que al finalizar el alegato pedirán formalmente "que se revisen las condiciones del peritaje de Bona y Panizza", en relación al estudio sobre las rutas que encargó la Fiscalía.

"Lázaro es inocente... Vamos a solicitar la libre absolución de Lázaro Antonio Báez", dijo el abogado este lunes. Después se encargó de demostrar que el empresario no era un cajero bancario o monotributistas antes de la asunción de Néstor Kirchner en la Presidencia. "12 años en el Banco Nación, 14 años en el banco de la Provincia de Santa Cruz. La Fiscalía le mintió al Tribunal y, lo más grave, le mintió a la sociedad", apuntó Villanueva.

Arranca el alegato de Báez

Una semana después del alegato de defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el abogado del empresario Lázaro Báez defenderá a su cliente frente a los jueces de la causa conocida como Vialidad a partir de este lunes 3 de octubre.

La hora de los acusados en el juicio que intenta dictaminar si hubo redireccionamiento de licitaciones de obra pública en favor de la empresa Austral Construcciones, además de sobreprecios e incumplimiento con 51 obras públicas, continuará en el inicio de octubre con la defensa del abogado José Villanueva.

El letrado anticipó que la estrategia podría extenderse durante tres días, como sucedió con los alegatos de defensa del ex titular de Obras Públicas, José López. El martes, el representante legal del ex funcionario kirchnerista pidió la nulidad parcial de la acusación y agregó que su cliente no participó en ningún acto criminal.

Pidieron 12 años de prisión para Lázaro Báez

En el caso de Báez, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron 12 años de prisión (al igual que con Cristina Kirchner), por considerar que fue parte de una organización ilícita y ejerció administración fraudulenta por su calidad de partícipe como dueños de Austral.

En arresto domiciliario por haber sido condenado por lavado de dinero, algo que se está revisando en la Cámara Federal de Casación, Báez enfrenta otro juicio por sus vínculos con la familia Kirchner.

Dentro de los argumentos de los fiscales se encuentra la acusación de que el empresario patagónico fue beneficiado con un 80% de las obras destinadas a realizarse en Santa Cruz. También alegaron que Austral Construcciones se formó días antes de la asunción de Néstor Kirchner como presidente.

Los cuestionados jueces Jorge Gorini, Andres Basso y Rodrigo Giménez Uriburu escucharan al defensor Villanueva exponer por qué su cliente no está implicado en las acusaciones de corrupción durante los tres gobiernos kirchneristas.

El juicio se inició hace más de tres años y son 13 los acusados por la causa. Además de la ex presidenta, Báez y José López, también se encuentra en el banquillo el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Esta semana también fue el turno de Enrique Arce y Nicolás Guzmán, defensores del ex secretario de Coordinación de Planificación, Carlos Kirchner. Ambos pidieron absolver al primo del ex presidente alegando que cumplió con su rol como funcionario.

Luego de los alegatos de defensa, será el momento de los derechos a réplica. Posteriormente se espera fijar un cronograma para ordenar las última declaraciones de los apuntados y finalizar con el veredicto.