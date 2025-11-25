Chau Becas Progresar: extienden la inscripción del nuevo programa de $200.000 a estudiantes

El Gobierno anunció que se amplía la convocatoria para recibir una beca que otorga $ 200.000 como ayuda económica.

El Gobierno comunicó que se extiende el plazo para postular a una beca de $200.000 como asistencia económica, un programa que podría funcionar como reemplazo de las tradicionales Becas Progresar . Originalmente, la inscripción cerraba el miércoles 19 de noviembre, tras haberse abierto el pasado 5 de noviembre.

Economía. ANSES brindará un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios antes de fin de año

ANSES. Mi ANSES: Cómo saber si cobro Programa Hogar con el número de DNI

Se trata de las Becas Martha Argerich , un programa dirigido a jóvenes de 18 a 24 años , con el objetivo de fomentar la formación y el desarrollo artístico y pedagógico de talentos emergentes de la música en Argentina.

La Disposición 14/2025 , publicada este jueves en el Boletín Oficial , anunció que se extiende el período de inscripción para la tercera edición de las becas de capacitación y perfeccionamiento “Martha Argerich” .

Se trata de las Becas Martha Argerich, un beneficio que está destinado a jóvenes de 18 a 24 años.

Así, este programa, gestionado por la Dirección de Programas Socioculturales y de Formación de la Secretaría de Promoción Cultural y Artística , permitirá que los interesados puedan inscribirse hasta el domingo 30 de noviembre de 2025 .

El Gobierno amplía la inscripción a un nuevo programa que paga $200.000 a los estudiantes.

¿A quiénes les pueden otorgar la beca de $ 200.000?

La Secretaría de Cultura de la Nación brinda oportunidades de capacitación profesional en áreas técnicas, artísticas y musicales, junto con 40 apoyos económicos de $200.000, disponibles desde abril hasta noviembre de 2026. La distribución de estas becas será la siguiente:

Aerófonos de caña (2)

Bandoneón (1)

Charango (2)

Clarinete en si b (2)

Contrabajo (3)

Flauta traversa (2)

Guitarra criolla (4)

Percusión (3)

Saxo tenor (1)

Trombón (1)

Trompeta (1)

Viola (4)

Violín (10)

Violonchelo (4)

Hay una nueva ayuda económica que lanzó la Secretaría de Cultura de la Nación.

Becas Martha Argerich: requisitos y cómo inscribirse

Quienes deseen postularse a las Becas Martha Argerich deberán cumplir ciertos criterios establecidos para poder registrarse:

Tener entre 18 y 24 años

Formar parte de alguna orquesta infantil o juvenil dependiente de entidades públicas de Cultura o Educación, ya sea a nivel nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se puede acceder este mes si se cumple con un requisito importante.

¿Cómo inscribirse?

En el formulario de inscripción, los postulantes deberán incluir datos personales, como DNI, constancia que acredite su pertenencia a un programa público, y un currículum musical. Además, será necesario adjuntar un video que evidencie la ejecución del instrumento musical correspondiente.

La interpretación de la obra, pieza o fragmento deberá realizarse de manera individual, siguiendo las indicaciones detalladas en la plataforma de la beca. El material audiovisual tiene que ser ininterrumpido, sin cortes ni ediciones, y cubrir la totalidad del repertorio, con una duración máxima de ocho minutos.

El Gobierno anunció que se amplía la convocatoria para recibir una beca que otorga $ 200.000 como ayuda económica.

Con esta documentación, especialistas de la Dirección de Programas Socioculturales y Formación de la Secretaría de Cultura efectuarán una preselección de 80 candidatos, tras lo cual un jurado de tres miembros elegirá 40 beneficiarios y 16 suplentes.