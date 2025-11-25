Chau Becas Progresar: extienden la inscripción del nuevo programa de $200.000 a estudiantes

El Gobierno anunció que se amplía la convocatoria para recibir una beca que otorga $ 200.000 como ayuda económica.
El Gobierno comunicó que se extiende el plazo para postular a una beca de $200.000 como asistencia económica, un programa que podría funcionar como reemplazo de las tradicionales Becas Progresar. Originalmente, la inscripción cerraba el miércoles 19 de noviembre, tras haberse abierto el pasado 5 de noviembre.
Se trata de las Becas Martha Argerich, un programa dirigido a jóvenes de 18 a 24 años, con el objetivo de fomentar la formación y el desarrollo artístico y pedagógico de talentos emergentes de la música en Argentina.
¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse a la beca?
La Disposición 14/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, anunció que se extiende el período de inscripción para la tercera edición de las becas de capacitación y perfeccionamiento “Martha Argerich”.
Así, este programa, gestionado por la Dirección de Programas Socioculturales y de Formación de la Secretaría de Promoción Cultural y Artística, permitirá que los interesados puedan inscribirse hasta el domingo 30 de noviembre de 2025.
¿A quiénes les pueden otorgar la beca de $ 200.000?
La Secretaría de Cultura de la Nación brinda oportunidades de capacitación profesional en áreas técnicas, artísticas y musicales, junto con 40 apoyos económicos de $200.000, disponibles desde abril hasta noviembre de 2026. La distribución de estas becas será la siguiente:
Aerófonos de caña (2)
Bandoneón (1)
Charango (2)
Clarinete en si b (2)
Contrabajo (3)
Flauta traversa (2)
Guitarra criolla (4)
Percusión (3)
Saxo tenor (1)
Trombón (1)
Trompeta (1)
Viola (4)
Violín (10)
Violonchelo (4)
Becas Martha Argerich: requisitos y cómo inscribirse
Quienes deseen postularse a las Becas Martha Argerich deberán cumplir ciertos criterios establecidos para poder registrarse:
Tener entre 18 y 24 años
Formar parte de alguna orquesta infantil o juvenil dependiente de entidades públicas de Cultura o Educación, ya sea a nivel nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Cómo inscribirse?
En el formulario de inscripción, los postulantes deberán incluir datos personales, como DNI, constancia que acredite su pertenencia a un programa público, y un currículum musical. Además, será necesario adjuntar un video que evidencie la ejecución del instrumento musical correspondiente.
La interpretación de la obra, pieza o fragmento deberá realizarse de manera individual, siguiendo las indicaciones detalladas en la plataforma de la beca. El material audiovisual tiene que ser ininterrumpido, sin cortes ni ediciones, y cubrir la totalidad del repertorio, con una duración máxima de ocho minutos.
Con esta documentación, especialistas de la Dirección de Programas Socioculturales y Formación de la Secretaría de Cultura efectuarán una preselección de 80 candidatos, tras lo cual un jurado de tres miembros elegirá 40 beneficiarios y 16 suplentes.