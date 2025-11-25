martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 09:09
Economía.

Chau Becas Progresar: extienden la inscripción del nuevo programa de $200.000 a estudiantes

La Secretaría de Cultura de la Nación presentó un nuevo beneficio, al cual se puede postular durante este mes siempre que se cumpla con una condición clave.

Por  Redacción de TodoJujuy
El Gobierno anunció que se amplía la convocatoria para recibir una beca que otorga $ 200.000 como ayuda económica.

El Gobierno comunicó que se extiende el plazo para postular a una beca de $200.000 como asistencia económica, un programa que podría funcionar como reemplazo de las tradicionales Becas Progresar. Originalmente, la inscripción cerraba el miércoles 19 de noviembre, tras haberse abierto el pasado 5 de noviembre.

Se trata de las Becas Martha Argerich, un programa dirigido a jóvenes de 18 a 24 años, con el objetivo de fomentar la formación y el desarrollo artístico y pedagógico de talentos emergentes de la música en Argentina.

Se trata de las Becas Martha Argerich, un beneficio que está destinado a jóvenes de 18 a 24 años.

¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse a la beca?

La Disposición 14/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, anunció que se extiende el período de inscripción para la tercera edición de las becas de capacitación y perfeccionamiento “Martha Argerich”.

Así, este programa, gestionado por la Dirección de Programas Socioculturales y de Formación de la Secretaría de Promoción Cultural y Artística, permitirá que los interesados puedan inscribirse hasta el domingo 30 de noviembre de 2025.

El Gobierno amplía la inscripción a un nuevo programa que paga $200.000 a los estudiantes.

¿A quiénes les pueden otorgar la beca de $ 200.000?

La Secretaría de Cultura de la Nación brinda oportunidades de capacitación profesional en áreas técnicas, artísticas y musicales, junto con 40 apoyos económicos de $200.000, disponibles desde abril hasta noviembre de 2026. La distribución de estas becas será la siguiente:

  • Aerófonos de caña (2)
  • Bandoneón (1)
  • Charango (2)
  • Clarinete en si b (2)
  • Contrabajo (3)
  • Flauta traversa (2)
  • Guitarra criolla (4)
  • Percusión (3)
  • Saxo tenor (1)
  • Trombón (1)
  • Trompeta (1)
  • Viola (4)
  • Violín (10)
  • Violonchelo (4)
Hay una nueva ayuda económica que lanzó la Secretaría de Cultura de la Nación.

Becas Martha Argerich: requisitos y cómo inscribirse

Quienes deseen postularse a las Becas Martha Argerich deberán cumplir ciertos criterios establecidos para poder registrarse:

  • Tener entre 18 y 24 años
  • Formar parte de alguna orquesta infantil o juvenil dependiente de entidades públicas de Cultura o Educación, ya sea a nivel nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se puede acceder este mes si se cumple con un requisito importante.

¿Cómo inscribirse?

En el formulario de inscripción, los postulantes deberán incluir datos personales, como DNI, constancia que acredite su pertenencia a un programa público, y un currículum musical. Además, será necesario adjuntar un video que evidencie la ejecución del instrumento musical correspondiente.

La interpretación de la obra, pieza o fragmento deberá realizarse de manera individual, siguiendo las indicaciones detalladas en la plataforma de la beca. El material audiovisual tiene que ser ininterrumpido, sin cortes ni ediciones, y cubrir la totalidad del repertorio, con una duración máxima de ocho minutos.

Con esta documentación, especialistas de la Dirección de Programas Socioculturales y Formación de la Secretaría de Cultura efectuarán una preselección de 80 candidatos, tras lo cual un jurado de tres miembros elegirá 40 beneficiarios y 16 suplentes.

Alerta por sarampión.
Salud.

Uno por uno, los lugares de Jujuy por donde pasó el colectivo con sarampión

Por  Ramiro Menacho

