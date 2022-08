Colectivero armó un grupo de WhatsApp para despertar a sus pasajeros

“Estamos llegando a 9 de julio, Sole, chicos, vamos”, indica uno de los mensajes que reciben los usuarios de ese interno para saber donde está y obviamente, en estos días de invierno, no tomar frío.

image.png

Desde ya que la idea del colectivero que creó el grupo es básicamente, que las personas no tengan que esperar varios minutos en la calle el colectivo, por la inseguridad, pero también por el frío.

Los pasajeros que se toman ese colectivo con ese chofer, se encuentran muy conformes y contentos con la idea y la forma de trabajar del colectivero porque realmente es una gran ayuda para todos.

Esta historia de una persona que es apasionada por su trabajo se volvió viral gracias a uno de sus usuarios y que recibe el mensaje a diario de Miguel. Como suele suceder con este tipo de publicaciones, logró cosechar más de 56 “me gusta” y muchísimos de comentarios.

image.png

“Todos los días me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer. Me agregó al grupo de WhatsApp del bondi donde el loco te avisa por donde anda, así no te clavas en la parada como un pelotu… El verdadero tipazo, te amo Migue”, es el mensaje publicado que escribió el usuario @julyrossi20 en Twitter.

Rápidamente llegaron los mensajes que decían: “Ojalá algún chofer del 20 sea así de caritativo, así no me clavo 40 minutos en la parada cuando voy a cursar”, y otra usuaria sumó: “Yo tengo un grupo “amigos del 24″, chófer incluido”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChANmAzMEX8%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJTqy7jieYQeOOyZCAgK2TwTks2tBugrVCdq5SPZCvv9F7kgEYmjK2bLBizxhem2EH9R1cBfCGBeoVej2zK08p3bwRQM7wCq5xBLDMDi39UKESpaGgBCC7uyuJFJJpq9mTGt7yFjSL6zyV8EQlvvjCTtsaDwZDZD View this post on Instagram A post shared by Todo Jujuy (@diariotodojujuy)