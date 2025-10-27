lunes 27 de octubre de 2025

27 de octubre de 2025 - 09:35
Cómo votó mi mesa: el paso a paso para verlo

Los argentinos votaron para renovar parte del Congreso, y ya se pueden consultar los resultados oficiales mesa por mesa en todo el país.

Redacción de TodoJujuy
Conocé cómo se votó y quién ganó en tu mesa.

El domingo 26 de octubre, día de elecciones, los argentinos se acercaron a los centros de votación para elegir a la mitad de los integrantes de la Cámara de Diputados y a un tercio de los senadores. Con el cierre de los comicios y la victoria de La Libertad Avanza, ahora se puede revisar los resultados detallados de cada mesa a lo largo del territorio nacional.

Cómo votó mi mesa en las elecciones 2025.

Elecciones 2025: cómo votó mi mesa

La Cámara Nacional Electoral (CNE) puso a disposición un sistema digital que permite consultar los resultados oficiales del escrutinio provisorio. A través del sitio www.resultados.gob.ar, cualquier ciudadano puede ingresar su provincia, escuela de votación y número de mesa para acceder al detalle de los votos que obtuvo cada lista.

Asimismo, la plataforma brinda datos desglosados por distrito y por categoría —diputados o senadores—, permitiendo que los usuarios sigan en tiempo real la evolución del conteo y evalúen el desempeño de cada fuerza política a lo largo de todo el país.

padron elecciones 2025

Elecciones 2025: paso a paso, cómo consultar el resultado mesa por mesa

Para consultar los resultados de las elecciones legislativas detalle por mesa, es necesario revisar los telegramas de votación. No obstante, la organización de esta información en la web oficial puede resultar confusa. A continuación, te explicamos cómo hacerlo paso a paso.

Primero, hay que hacer clic en el ícono de filtros, ubicado en la parte superior del sitio, representado por un embudo. Luego, se debe elegir la provincia, la sección electoral correspondiente, el circuito y finalmente la mesa de votación.

Paso a paso, cómo consultar el resultado mesa por mesa.

Por último, hay que presionar “aplicar filtros”. De esta manera, se desplegará el telegrama con los resultados, el cual puede descargarse para consultarlo posteriormente.

Se selecciona la provincia, la sección electoral, el circuito y la mesa.

Cómo consultar la mesa desde la página web

  • Acceder al sitio web https://resultados.gob.ar.
  • Hacer clic en el primer ícono que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.
  • Escoger la categoría que se desea consultar, ya sea diputados o senadores.
  • Seleccionar el distrito electoral correspondiente.
  • Elegir la sección asignada.
  • Indicar el circuito pertinente.
  • Finalmente, seleccionar el número de mesa.
En www.resultados.gob.ar se puede saber quién ganó en tu mesa de votación.

En caso de no contar con alguno de estos datos, se pueden consultar en el papel troquelado color celeste que entrega la autoridad de mesa al momento de emitir el voto.

