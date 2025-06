Conflicto incómodo

Para aquellos que no lo saben, en el Garrahan se atiende el 40% de los casos de cáncer de niños del país.

Los 680 médicos, que son parte de los más de 4.200 profesionales del área de salud que trabajan en el mencionado nosocomio, concretan durante el año más de 12.000 cirugías y realizan cerca 630.000 consultas.

Además, los 420 nuevos casos de cáncer por año que se promedian en el país son tratados en este hospital, mostrando un 80% de sobrevida, lo cual lo transforma en el más eficiente de todas las especialidades de este tipo.

Ante estos números, es imposible discutirle las cosas que se reclaman.

No obstante de esto, uno de los puntos que hoy se solicita es que un residente médico cobre 2.930 pesos la hora, cuando, con todo respeto, el personal doméstico tiene una asignación de 3.065 pesos.

La verdad que es inentendible que 10 años de estudio lleve a estos profesionales a estar así. Si bien en las últimas horas trascendió que los residentes recibirán un incremento, el mismo tan sólo elevaría a un poco más de 1 millón de pesos los haberes, los cuales siguen siendo insuficiente para la carga horaria que tienen sobre sus espaldas los residentes médicos.

Si bien sigue siendo una situación conflictiva, se han abierto algunos canales de diálogo, los cuales esperamos sirvan para acercar posiciones y concretar soluciones para los trabajadores del Garrahan, tras los señalamientos de 'ñoquis' y de 'ineficientes' que el Gobierno nacional realizó al principio.

La semana que se inicia, seguramente, va a tener novedades sobre el tema. Esperemos que las mismas sean buenas y beneficiosas para todos.

Inestabilidad financiera

En materia financiera, la semana que pasó mostro un dólar absolutamente inestable, que cerró el viernes con un dólar oficial más caro que el blue y con una suba persistente que no fue mirada con buenos ojos por parte del Gobierno nacional.

Los analistas dicen que la suba del dólar se debe a un crecimiento muy fuerte de las importaciones, las cuales demandan muchos dólares, en contraposición con las exportaciones que están frenadas.

A esto, hay que sumarle las exigencias de parte del sector turístico, el cual tiene una balanza comercial absolutamente negativa producto de un dólar considerado barato.

En lo que se refiere a las reservas, tampoco fue una semana fácil. El país tuvo que salir a colocar un bono que se transforma en dólares, pero que son pagaderos en pesos a cinco años con una tasa del 29.5 por ciento.

En este marco, hay que señalar que la Argentina tiene el compromiso ante el Fondo Monetario Internacional de capitalizar 5.000 millones de dólares hasta el día 13 de junio - que es la fecha de la revisión-, razón por la cual se prevé que se concreten nuevas medidas como el repo que se realizaría con bancos privados por 2.000 millones de dólares, dejando sólo por completar 5.000 millones de dólares más.

Ante este panorama, y ante la posibilidad de que no se llegue al número pautado, el Gobierno nacional da por hecho que el Fondo Monetario Internacional aplicará un waiver, o sea, un perdón por no cumplir la meta.

Sobre este punto, analistas del sector financiero hablan de serias discrepancias en el directorio del FMI por el trato que se le brinda a la Argentina.

Vale recordar que varios países del board internacional no querían refinanciar el crédito de la República Argentina y por presión de Donald Trump al final se tuvo que hacer.

Otro elemento que se llevó las miradas durante la semana fue el Riesgo país, el cual también preocupa al Gobierno nacional porque desde hace más de 10 días se ubica en 651 y no se mueve de este valor. 651 que no es bueno y que no ayuda a que el país pueda salir a buscar financiamiento en el exterior.

Lo ideal sobre este punto es que el indicador baje hasta los 300 y así pueda viabilizar el retorno a los mercados de la Argentina.

Nuevo femicidio en Jujuy

A nivel provincial, lo sucedido en Fraile Pintado con el asesinato de Tamara Fierro fue de lo que más destacado durante la semana que pasó.

La confirmación de un nuevo femicidio en la Provincia, a partir de que las pericias confirmaron que las rastros oseo quemados pertenecían a la joven de Fraile Pintado, llevó a que la Justicia avance fuertemente y disponga la detención, en el penal de Gorriti, de Jairo “Diego Castro” Guerrero, acusado del delito de “homicidio agravado por ensañamiento y por violencia de género”, y de Esteban Pérez (22), imputado “encubrimiento agravado por la gravedad del delito”

A los dos involucrados se le dictó la prisión preventiva por el término de cuatro meses, tiempo en que la Fiscalía va a elaborar toda la prueba necesaria para que se pueda llevar adelante el juicio correspondiente a partir del mencionado caso.

La verdad que es un delito aberrante y que merece ser investigado hasta las últimas consecuencias no solamente para dilucidar cabalmente qué pasó, sino también para abrir una investigación en torno a lo que rodea este lamentable hecho de violencia.

Por lo que trascendió desde el área de Seguridad, detrás de este asesinato habría todo un entramado de drogas y de cuestiones puntuales que desde hace tiempo se vienen denunciando en el pueblo de Fraile del Pintado.

Justicia candente

A nivel judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue eje de varias noticias en la semana que pasó.

La primera de ellas tiene que ver con el tratamiento de la nueva integración del Tribunal que se impulsa desde el Senado de la Nación.

En el marco de una plenario de comisiones, que por ahora fue meramente informativo y no tiene fecha de continuidad, se comenzó a discutir los distintos proyectos que están presentados para modificar el número de jueces de la Corte. Los mismos van desde los 7 hasta los 21 miembros, con la premisa de incorporar mujeres al plantel.

En principio, el proyecto que contaría con el respaldo del Gobierno nacional sería el del senador Juan Carlos Romero. El salteño propone que el número de miembros de la Corte se eleve a 7, con la premisa de que se sumen 2 mujeres.

La otra noticia que también tuvo como protagonista a la Corte Suprema fueron las sentencias que salieron a la luz el día jueves. La primera de ellas referida a la ruta del dinero K, donde por primera vez votaron los dos conjueces designados y se confirmó la condena de 10 años de prisión para Lázaro Báez y su hijo, la ratificación de las condenas para los 17 implicados más y el sobreseimiento de las hijas del empresario.

Dentro del marco de esta causa, Cristina Fernández de Kirchner recibió una mala noticia, ya que que se anuló el sobreseimiento que Sebastián Casanelo le había otorgado por su participación en la ruta del dinero k, por lo que la ex presidenta seguirá siendo investigada.

Vergüenza mundial

También durante la semana se sucedió lo que podríamos señalar como un papelón internacional por la caída del juicio de Diego Armando Maradona.

El comportamiento poco profesional de la jueza Julieta Makintach, dedicada más a las tablas y al mundo de la farándula, llevó a que la Corte Bonaerense decidiera dejar sin efecto el proceso judicial tras confirmarse que la magistrada estaba involucrada en la filmación de una serie.

A partir de ahora, la Cámara deberá sortear la nueva composición del tribunal para que se inicie nuevamente el juicio, proceso del cual esperamos se pueda llevar adelante con total normalidad y se pueda hacer justicia.

Hechos como este son una demostración más que cabal de la anomia que se vive en la Argentina, con un desvarío institucional muy grande y donde a la ley se le falta el respeto en cada paso que da.

Orgullo provincial

Para finalizar con este repaso, quiero hacer extensivo un reconocimiento al trabajo de dos instituciones provinciales que estuvieron celebrando aniversarios en estos días.

Por un lado, el SAME, que cumplió 22 años y que pasó de contar con seis médicos, seis ambulancias y algún personal administrativo a tener hoy cerca de 900 personas trabajando para atender todo tipo de situaciones, ya sea accidentes, transplantes, rescates, etc.

Por otro lado, también es para destacar el 30° aniversario del Cucaijuy, un verdadero ejemplo a nivel nacional en el tema ablaciones y que aporta incansablemente a la concientización de los jujeños sobre lo valioso que es donar órganos.

La verdad que es un orgullo contar con este tipo de instituciones, la cuales se han integrado perfectamente a la sociedad y dan respuestas concretas a la necesidades de los jujeños.

Felicitaciones desde esta columna a todos los que integran -e integraron- el SAME y el Cucaijuy.

Hasta aquí algunos de los temas más importantes de la semana que pasó.

¡Feliz lunes para todos!

Alberto Siufi.