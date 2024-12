Consumo en cuotas: cómo serán los planes de financiación a partir de enero

El Gobierno anunciará la semana próxima que habrá cambios en el programa de financiamiento Cuota Simple y que desaparecerán las 12 cuotas del plan. Pero ¿ello quiere decir que no habrá más 12 pagos en el mercado? Definitivamente no. Los comercios, desde enero sólo pymes, no podrán ofrecer esa cantidad de cuotas dentro del programa Cuota Simple, pero sí podrán hacerlo mediante acuerdos particulares con los bancos y tarjetas, como viene sucediendo hasta ahora.