Créditos ANSES: conocé quiénes y cómo pueden acceder

También pueden acceder beneficiarios de prestaciones como las titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) para Madre de 7 hijos . Para los primeros, el organismo previsional elevó en mayo último el tope de edad máxima de 90 a 92 años y, para las segundas, de 75 a 78 años.

¿Cómo gestionarlos?

El organismo previsional cuenta con el servicio "Mi ANSES", al que se puede acceder en el sitio anses.gob.ar, plataforma digital en la cual se pueden hacer consultas al respecto. También está la posibilidad de realizar una simulación de cuota.

Características de los préstamos

ANSES cuenta con cinco líneas de préstamos disponibles: los créditos ANSES para jubilados y pensionados; lo dirigidos a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o Pensión No Contributiva (PNC) por Vejez; para Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Madre de 7 hijos; también para Pensiones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos, y los orientados a la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

anses 22 (1).jpg ANSES: ¿Quiénes reciben hoy el bono de 11 mil pesos?

Préstamos para jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados del SIPA pueden acceder a préstamos de hasta $240.000 del programa Créditos ANSES con un plazo de devolución de 24, 36 o 48 cuotas, cuyo valor no podrá exceder el 30% del ingreso mensual.

Requisitos

Las condiciones y montos varían dependiendo cada grupo de beneficiario, pero se mantiene que una vez enviada la solicitud el dinero se deposita a los tres días hábiles.

Los principales requisitos son que la cuota del crédito no puede exceder el 30% del ingreso mensual; se debe residir en el país; tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito, tener el DNI y un CBU de la cuenta en la que se depositará.