Cristina Kirchner tras el fallo: "Pondremos el cuerpo porque no nos profugamos, no somos mafiosos"

Con gritos y cánticos en contra de la Corte Suprema, la dirigente agregó que "este cepo no lo pone este triunvirato de impresentables, que surge como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan, son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por encima de ellos".

En medio de aplausos, subrayó que "si algo debe hacer es ver más allá de sus narices y no privilegiar su postura personal o su lugar en una lista, sino hacer lo que haga para que el partido que nos dio todo lo que somos gane las elecciones. Yo pienso como peronista y lo haré siempre".

"Somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando este se desplome”, afirmó y aclaro que “esta tranquilidad del dólar pisado y de miles de millones que siguen tomando prestados, anuncien la crónica de una muerte final. Esto no tiene final feliz. El poder económico lo sabe".

"Este monigote está porque lo votaron. Pero cuando este monigote se caiga... porque cuánto puede durar la destrucción de los hospitales, de los salarios, de la educación", dijo la ex presidenta condenada a seis años de cárcel.

"Mientras que los Sturzenegger, los Caputo, los Macri caminen sin que les hagan nada, estar presa es un certificado de dignidad política histórica. Lo siento de esa manera. La paradoja es ellos en libertad, yo presa", afirmó en su alocución.

"El pueblo argentino no se resigna a vivir sin derechos", dijo y subrayó que "dije que la sentencia ya estaba escrita y no me equivocaba", y afirmo de manera contundente que "pondremos el cuerpo porque no nos profugamos, no somos mafiosos".