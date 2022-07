Cristina Kirchner encabezó un acto en homenaje a Perón

Dijo también que: “no soy una apologista del déficit fiscal, pero esa no es la causa de todos los problemas. Tenemos que encontrar la solución al problema de las corridas cambiarias, que se producen por la escasez de dólares”, apuntó la vicepresidenta. Y remarcó: “la situación de Argentina es muy grave” por el endeudamiento que tiene, y aseguró que está dispuesta a “juntarse con todos porque no renuncia a convencer”.

La lapicera

Respecto a la tarea realizada por Perón cuando llegó a la Secretaría de Trabajo y Previsión, Cristina Kirchner dijo que “llegó con la Revolución del 43 y qué se le ocurrió para construir poder: pidió ir al Departamento Nacional del Trabajo, que no lo conocía ni el gato. Eso fue en junio. En noviembre consiguió transformarlo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y ahí, mis queridos y mis queridas, cazó la lapicera y no la largó más”.

“Cazó la lapicera y entró a firmar. ¿Y qué firmó? Derechos que los trabajadores no tenían. Firmó, por ejemplo, el aguinaldo, las vacaciones... Reconoció a las asociaciones profesionales, los sindicatos. Fundó la justicia del trabajo. Se la pasó firmando y firmando. Tanto firmó, que comenzó a haber en el partido militar y en el poder en la Argentina preocupación con este hombre”, continuó la dirigente.

Funcionarios que no funcionan

Dentro del discurso que pronunció en Ensenada, la vicepresidenta se refirió nuevamente a los "funcionarios que no funcionan", aunque en esta oportunidad eligió el camino inverso y aseguró que hay algunos que sí y puso como ejemplo a Carlos Zannini, a quien elogió por su rol en el proyecto para la creación del gasoducto Néstor Kirchner.

Cristina Kirchner dijo "estar positiva" durante el acto en homenaje a Juan Domingo Perón y elogió a Carlos Zannini por haber "destrabado el gasoducto Néstor Kirchner" al firmar el dictamen como procurador del tesoro.

"Si tenemos gasoducto es porque hizo una correcta interpretación de la ley y entonces se pudo firmar el DNU a los 9 días. Vieron. Hay funcionarios que funcionan, hoy estoy positiva", señaló.

Políticas sociales

Sobre la realidad de las políticas sociales y los planes que fueron cuestionados en su momento, dijo que: “el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas. El Estado debe tener el monopolio (de las políticas sociales) así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la Policía? No”, había dicho la Vicepresidenta, para rematar: “El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto. A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo”, sostuvo.