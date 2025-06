Cristina Kirchner perderá la presidencia del PJ tras la confirmación de su condena

El juez del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, notificó a la Cámara Nacional Electoral sobre la inhabilitación de los condenados. La Cámara, a su vez, identificarán la jurisdicción de cada uno y comunicará al juez electoral correspondiente para que proceda a la baja automática del registro de votantes. Así, Cristina Kirchner y los demás condenados no aparecerán en el padrón en las próximas elecciones.

Otros condenados con inhabilitación

A la ex presidenta se suman varios ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz: José López, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich. Todos recibieron penas de prisión y la inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. El empresario Lázaro Báez, aunque condenado, no ejerció funciones públicas, por lo que su inhabilitación no afecta cargos partidarios.