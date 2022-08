TOCF N°2 - Causa Fernández de Kirchner

Además, pidieron condenas para Lázaro Báez (empresario), Julio De Vido (ex ministro de Planificación), José López (ex secretario de Obras Públicas), Abel Fatala (subsecretario de Obras Públicas), Nelson Periotti (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad), Raúl Daruich (Responsable del distrito Santa Cruz de la DNV), Mauricio Collareda (jefe distrito Santa Cruz de la DNV), Horacio Garro (ex presidente de la AGVP), Juan Carlos Villafañe (ex jefe de la AGVP), Raúl Pavesi (ex titular de la AGVP), José Luis Santibáñez (ex presidente del directorio de AGVP) y Carlos Santiago Kirchner (ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal).

“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”, dijo el fiscal Diego Luciani y añadió: “Nuestro único objetivo fue buscar la verdad”. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.

Luciani también pidió el decomiso de los 5.321 millones de pesos que según el otro fiscal de la causa, Sergio Mola, totalizan el fraude contra el Estado.

“Este es el producto del delito, que deberá efectivizarse sobre el dinero y los bienes que se encuentren cautelados en la medida que sean suficientes para alcanzar este importe”, precisó Luciani.

En esa línea, también solicitó que se decomisen los bienes y acciones de las empresas participantes en la asociación ilícita, y los activos de Báez y sus hijos. El fiscal pidió que esos fondos se destinen a “instituciones de bien público, para reparar el grave desequilibrio ocasionado por la comisión de estos delitos”.

De qué acusan a Cristina Kirchner

Según la Fiscalía, Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Lázaro Báez y Nelson Pierotti eran organizadores de una asociación ilícita y autores de fraude a la administración pública.

“Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, denunció Luciani en el final de su alegato.