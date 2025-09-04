jueves 04 de septiembre de 2025

4 de septiembre de 2025 - 17:22
Boletín Oficial.

¿Cuál será la nueva función de los puestos de diarios y revistas?

Desde este jueves, kioscos de diarios podrán entregar correspondencia, paquetes y documentos oficiales tras un decreto del Gobierno nacional.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Gobierno nacional anunció un cambio histórico en el funcionamiento de los tradicionales puestos de diarios y revistas: a partir del Decreto 629/2025, estos espacios podrán prestar servicios postales, como la entrega de correspondencia, paquetería, documentación y productos adquiridos por internet.

El Gobierno nacional anunció un cambio histórico en el funcionamiento de los tradicionales puestos de diarios y revistas: a partir del Decreto 629/2025, estos espacios podrán prestar servicios postales, como la entrega de correspondencia, paquetería, documentación y productos adquiridos por internet.

Los kioscos de diarios y revistas podrán entregar paquetes, documentación y tarjetas, entre otros productos

Los kioscos de diarios y revistas podrán entregar paquetes, documentación y tarjetas, entre otros productos

El Gobierno nacional anunció un cambio histórico en el funcionamiento de los tradicionales puestos de diarios y revistas: a partir del Decreto 629/2025, estos espacios podrán prestar servicios postales, como la entrega de correspondencia, paquetería, documentación y productos adquiridos por internet.

La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El decreto deroga la normativa vigente desde el año 2000 (Decreto 1025/00), que regulaba la venta y distribución de diarios y revistas en la vía pública, y devuelve a los municipios la competencia sobre la gestión del espacio público.

Cómo funcionarán los nuevos puestos de diarios

En lo concreto, las paradas de diarios tendrán la posibilidad de registrarse como operadores postales ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) o asociarse con un operador autorizado. De esta manera, podrán entregar correspondencia general, papelería, paquetería, tarjetas de crédito y débito, documentos de identidad, pasaportes y hasta servir como puntos de retiro de compras realizadas en plataformas de comercio electrónico.

Desde el Gobierno justificaron la decisión como parte de la política de “desregulación y libre competencia”. Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la iniciativa no solo moderniza la función de los puestos de diarios en un contexto donde el papel perdió protagonismo frente a lo digital, sino que además “restituye a los municipios la capacidad de ordenar el espacio público”.

El funcionario recordó que el régimen anterior, instaurado durante la presidencia de Juan Domingo Perón en 1948 y consolidado en décadas posteriores, buscaba controlar la circulación de información en tiempos sin internet. Con el paso de los años, el sistema se volvió obsoleto, y los puestos fueron diversificando su oferta con la venta de alimentos, juguetes y souvenirs, entre otros productos.

Este cambio se enmarca dentro de una reforma más amplia en el mercado postal que comenzó con el Decreto 1005/2024. Aquella medida desreguló varios aspectos de la actividad, habilitando operaciones más ágiles y digitalizadas, como la verificación de identidad en forma remota mediante el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer). Además, redujo las trabas administrativas y permitió despachos de hasta 50 kilos, lo que incentivó la competencia y abrió nuevas oportunidades para el comercio electrónico.

entrega de paquetes
Los kioscos de diarios y revistas podrán entregar paquetes, documentación y tarjetas, entre otros productos

Los kioscos de diarios y revistas podrán entregar paquetes, documentación y tarjetas, entre otros productos

Qué podrán hacer los puestos de diarios y revistas

Con la nueva normativa, los puestos de diarios no solo amplían sus posibilidades comerciales, sino que también se integran a la dinámica de las cadenas logísticas modernas. En un escenario de auge del e-commerce y demanda de entregas rápidas, estos espacios estratégicamente distribuidos en calles y plazas pueden convertirse en aliados clave para la última milla de distribución.

Así, los puestos de diario podrán entregar:

- Correspondencia general

- Papelería, paquetería

- Servicios de guarda y depósito

- Reparto de productos adquiridos a través del comercio electrónico

- Tarjetas de crédito y débito

- Documentos de Identidad y Pasaportes.

