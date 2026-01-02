viernes 02 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de enero de 2026 - 18:04
Fecha controversial.

¿Cuándo se desarma el árbol de Navidad?

La tradición cristiana marca una fecha para sacar el árbol de Navidad. Te contamos por qué y qué hacer con el arbolito.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El arbolito de Navidad

El arbolito de Navidad

Desarmar el árbol de Navidad es un proceso que suele ser polémico, sobre todo por la controversia que genera la fecha exacta para hacerlo. Hay quienes lo guardan apenas pasa Reyes, otros lo estiran por la rosca y algunos lo dejan semanas más.

Lee además
Desarmado del arbolito de Navidad
Tradiciones.

Cuándo se desarma el arbolito de Navidad: hay tres fechas claves para hacerlo
belen volvio a encender su arbol de navidad despues de dos anos de oscuridad por la guerra
Sociedad.

Belén volvió a encender su árbol de Navidad después de dos años de oscuridad por la guerra

Pero, más allá de gustos y costumbres familiares, existe una fecha tradicional en el calendario cristiano para “cerrar” oficialmente la Navidad, ya que no es solo el 25 de diciembre: a partir de ese día comienza el llamado “tiempo de Navidad”, un período litúrgico que se extiende hasta la celebración del Bautismo de Jesús.

Ese cierre del tiempo navideño suele ubicarse en el primer domingo después del 6 de enero, fecha de la Epifanía (Día de Reyes). Por eso, para muchas comunidades, ese domingo es el momento indicado para desarmar el arbolito y guardar los adornos.

arbolito navidad armar desarmar.jpg

En 2026, ¿Qué día cae?

En 2026, la celebración del Bautismo del Señor cae el domingo 11 de enero, y es la fecha que marca el final del tiempo de Navidad. Desde allí, el calendario entra en “tiempo ordinario” hasta la Cuaresma, por eso es la fecha indicada.

Si tu árbol es artificial, lo ideal es guardarlo limpio y seco, bien embalado, para evitar humedad y roturas y poder reutilizarlo el próximo año.

Qué hacer con el árbol de Navidad

Guardarlo limpio y seco, bien embalado, para evitar humedad y roturas y poder reutilizarlo el próximo año. Si es natural, evitá dejarlo en la calle: muchos municipios habilitan puntos de recolección para que esos árboles se transformen en compost u otros procesos más amigables con el ambiente. Lo mejor es consultar los sitios y fechas de acopio que informa tu comuna.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuándo se desarma el arbolito de Navidad: hay tres fechas claves para hacerlo

Belén volvió a encender su árbol de Navidad después de dos años de oscuridad por la guerra

Una gata es viral en TikTok por su 'obsesión' con el árbol de Navidad

Un árbol de Navidad hecho con 60 mil tapitas: el símbolo de esperanza en Barrio Los Huaicos

Temporal en Salta: voladura de techos, calles inundadas y caída de granizo

Lo que se lee ahora
Dólar blue y dólar oficial 
Economía.

El dólar sube a $1.495 en el inicio de las nuevas bandas cambiarias

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Imagen de archivo
Atención.

Rutas y caminos intransitables en Jujuy este viernes 2 de enero

Gimnasia de Jujuy
Primera Nacional.

Otra baja para Gimnasia de Jujuy: un mediocampista anunció su desvinculación

Rige alerta amarilla en Jujuy
Advertencia.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas fuertes: qué dice el pronóstico del SMN

Sueldos de dicimebre.
Importante.

Empezó el cronograma de pagos para empleados estatales

El caso Loan tiene un nuevo giro clave.
Justicia.

¿Quién es Pablo Berton, acusado por una menor de enterrar a Loan?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel