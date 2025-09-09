Cuándo se publica el IPC agosto 2025

Cuándo y a qué hora se publica la inflación de agosto 2025 del INDEC.

Este miércoles 10 de septiembre a las 16:00 , el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de agosto . La gran incógnita es: ¿ cuál fue la inflación en la Ciudad de Buenos Aires ?

ANSES. Cómo quedan las jubilaciones en septiembre tras el dato de la inflación

Hasta el momento, la suba de precios acumulada en el año alcanza el 17,28% . Si se toma como referencia el período desde la asunción de Javier Milei , la cifra llega al 220,38% . Según los estudios de diversas consultoras, la inflación de agosto se ubicaría entre 1,8% y 2,4% , aunque la mayoría estima que apenas supera el 2% .

El incremento frente al registro de julio , que había sido del 1,9% , se atribuye principalmente al crecimiento en el sector Alimentos y Bebidas , la categoría que tiene mayor ponderación en el cálculo total y que habría superado el promedio general. Según distintas consultoras, este rubro registró subas de entre 2,3% y 2,6% .

El lunes , el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA) informó que el índice de inflación en la ciudad durante agosto fue del 1,6% .

Los mayores aumentos de precios se observaron en los Bienes, con un alza de 1,4%, y en los Servicios, que registraron un crecimiento del 1,7%.

Servicios y seguros financieros: 5,7%

Transporte: 3%

Salud: 2,1%

Vivienda, servicios y combustibles: 1,9%

Restaurantes y hoteles: 1,2%

Alimentos: 1%

El ente estadístico dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el octavo mes del año.

Aunque este año la coincidencia entre los registros de inflación nacional y los de la Ciudad es más cercana, desde diciembre de 2023 hasta hoy, la inflación porteña se mantiene aproximadamente 20 puntos porcentuales por encima de la registrada por el Indec en el acumulado.

Este fenómeno comenzó con la asunción de Javier Milei, ya que hasta ese momento las cifras eran prácticamente equivalentes. La diferencia se explica porque uno de los cálculos pondera con mayor peso los servicios, que han experimentado aumentos exponenciales durante esta gestión, mientras que el otro no.

En paralelo, los salarios han quedado rezagados frente a la inflación, y los breves meses de recuperación observados en el segundo semestre de 2024 ya forman parte del pasado.

Además, si los incrementos de haberes se compararan con la inflación de la Ciudad en lugar de la del Indec, la merma en el poder adquisitivo sería considerablemente más significativa.