Cuándo viene Paul McCartney a Argentina

Paul McCartney realizó su primera presentación en solitario en Argentina en 1993 y ha ofrecido un total de ocho espectáculos desde entonces.

Los boletos para disfrutar del Got Back Tour en Argentina estarán a la venta a partir del miércoles 12 de junio a las 10 de la mañana, exclusivamente a través del sitio web oficial de All Access (allaccess.com.ar), con una oferta anticipada reservada para los clientes de Santander American Express durante 48 horas o hasta que se agoten las existencias, lo que ocurra primero.

El mensaje de Paul McCartney para sus fanáticos argentinos

Después de agotarse esta oferta especial, comenzará la venta general con todos los métodos de pago disponibles. Los titulares de tarjetas Santander Amex tendrán la opción de pagar en hasta 6 cuotas sin interés.

En el año 2022, Paul McCartney inició el "Got Back Tour", el cual comprendió 16 destacadas actuaciones en los Estados Unidos, previas a lo que el medio británico The Times consideró como el mejor concierto de la historia en Glastonbury. Posteriormente, Paul amplió la gira con 18 espectáculos adicionales, recorriendo países como Australia, México y Brasil.

Paul McCartney es innegablemente uno de los artistas más sobresalientes en el ámbito de la música, tanto como cantante, compositor e intérprete. Su legado musical es venerado y su catálogo de canciones es uno de los más apreciados por el público.

Será la quinta oportunidad en que Paul McCartney traiga su música a la Argentina.

Con éxitos como "Hey Jude", "Live and Let Die", "Band on the Run", "Let It Be" y otros más, presenciar un concierto en vivo de Paul McCartney es el sueño hecho realidad para cualquier aficionado a la música. Es una experiencia que ofrece horas de los momentos más destacados de los últimos seis décadas de la música, con decenas de canciones de su extenso repertorio como solista, así como de su proyecto Wings y, por supuesto, de los Beatles, cuya música ha sido la banda sonora de la vida para muchos.

