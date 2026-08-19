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19 de agosto de 2026 - 10:15
Producción.

Cuánto cuesta llevar productos de Jujuy al Mercado Central de Buenos Aires: qué pasó con los fletes en 2026

Un informe del Mercado Central de Buenos Aires detalló los valores pagados por el transporte desde distintas provincias. Para Jujuy, el relevamiento tomó como referencia el traslado de palta.

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Redacción de TodoJujuy
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El informe de Monitoreo Federal correspondiente a julio detalló los valores aproximados de los fletes pagados desde distintas zonas productoras hacia el Mercado Central. En el caso de Jujuy, tomó como referencia el transporte de palta en cajas de 10 kilos, con un costo aproximado de $4.000 por caja.

Los números corresponden a una encuesta realizada entre operadores del Mercado Central, por lo que representan valores orientativos y no una tarifa única para todos los productores o transportistas.

Cuánto cuesta el flete desde Jujuy

Dentro de la comparación federal, Jujuy aparece asociado a la palta. El valor informado para julio fue de $4.000 por una caja de 10 kilos transportada hasta el Mercado Central de Buenos Aires.

El relevamiento permite observar además las diferencias según distancia, producto y tipo de envase. Desde Salta, por ejemplo, el traslado de papa y limón se ubicó entre $2.500 y $3.100 por bolsa; desde Tucumán, el limón tuvo un costo de entre $1.600 y $1.800 por bolsa. Para productos provenientes de Río Negro, como manzana y pera, se informaron valores de entre $2.500 y $3.000 por caja.

De esta manera, el costo registrado para Jujuy se ubicó entre los más elevados de la tabla, aunque la comparación directa debe realizarse con cautela porque los valores corresponden a productos, pesos y tipos de envase diferentes.

Los costos del transporte aumentaron casi 25% en siete meses

El informe también analizó la evolución general del transporte de cargas durante 2026. En julio, el Índice de Costos del Transporte (ICT) registró una suba mensual de 2,25% y acumuló un incremento de aproximadamente 25% durante los primeros siete meses del año.

La variación fue superior a la observada durante el mismo período de 2025, cuando el incremento acumulado había llegado al 18,6%. Si se toma la comparación de los últimos doce meses, la suba alcanzó el 44,4% interanual.

Entre los componentes que más presionaron sobre los costos durante julio se destacaron los peajes, con una suba del 18,32%, seguidos por los lubricantes, con 4,84%; gastos generales, con 4,14%; personal, con 3,23%; costo financiero, con 2,16%; y neumáticos, con 1,83%.

Uno de los datos particulares del mes fue el comportamiento del combustible. Según el informe, no registró variaciones durante julio, algo que el relevamiento relaciona con la extensión del esquema denominado “buffer” aplicado sobre los precios de referencia. Sin embargo, la estabilidad mensual no modifica el fuerte incremento acumulado durante 2026: el combustible llevaba una suba cercana al 34% desde enero y del 67,47% en la comparación interanual.

Otros rubros muestran incrementos todavía mayores en doce meses. El costo financiero creció 151,29% interanual, las reparaciones 79,64%, los seguros 58,01%, los peajes 53,51% y los lubricantes 46,22%. En términos generales, el costo del transporte se ubicó 44,36% por encima de julio del año pasado.

El impacto de trasladar la producción desde el norte argentino

Para provincias alejadas de los grandes centros de consumo, como Jujuy, el transporte constituye uno de los eslabones centrales de la cadena frutihortícola. La distancia hasta Buenos Aires, los peajes, el combustible, el mantenimiento de los vehículos y los costos laborales forman parte de una estructura que condiciona el valor necesario para movilizar la producción.

El relevamiento de julio vuelve a mostrar esa incidencia: mientras el costo general del transporte continúa creciendo, llevar una caja de palta jujeña de 10 kilos hasta el Mercado Central tuvo un valor aproximado de $4.000, según los operadores consultados para el informe.

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