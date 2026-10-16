De qué murió Fernando Confessore, el meteorólogo de TN: los detalles de sus últimas horas

La muerte de Fernando Confessore , el reconocido meteorólogo de TN y eltrece, generó una profunda conmoción en la televisión argentina. El especialista falleció este viernes 16 de octubre, a los 58 años, tras descompensarse en su vivienda. Sus compañeros de Arriba Argentinos dieron a conocer los primeros detalles sobre lo ocurrido durante la madrugada.

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La noticia fue comunicada por Nacho Otero y Valeria Sampedro, quienes expresaron su dolor por la pérdida de uno de los profesionales más reconocidos del canal, donde trabajó durante tres décadas.

Según explicaron sus compañeros durante la transmisión de Arriba Argentinos, Confessore sufrió una descompensación repentina mientras se encontraba en su casa, alrededor de las 3 de la madrugada.

Murió Fernando Confessore a los 58 años, histórico meteorólogo de TN y eltrece

“Fue una muerte repentina. La familia está procesando la información. Fue en su casa. Se descompuso, se llamó a ayuda y murió”, relató Valeria Sampedro, visiblemente afectada por la noticia.

Por su parte, Nacho Otero aportó un primer dato sobre lo que podría haber provocado el fallecimiento del meteorólogo.

“Aparentemente, fue un paro cardíaco”, señaló el conductor.

Sin embargo, hasta el momento no trascendió una confirmación médica oficial sobre la causa específica de su muerte. La información difundida por sus compañeros indica que se trató de un episodio repentino que terminó con su fallecimiento en el domicilio familiar.

Cómo fueron las últimas horas del meteorólogo

De acuerdo con los datos compartidos durante el noticiero, el episodio ocurrió aproximadamente a las 3 de la madrugada de este viernes.

Confessore se encontraba en su vivienda cuando comenzó a sentirse mal. Ante la situación, se solicitó asistencia, pero el meteorólogo falleció.

La noticia tomó por sorpresa a sus compañeros de trabajo, quienes durante las primeras horas de la mañana comenzaron a despedirlo públicamente y a recordar los años compartidos frente a las cámaras.

Una trayectoria de 30 años en TN y eltrece

Fernando Confessore era uno de los rostros históricos del pronóstico del tiempo en la televisión argentina. Se había incorporado a Artear en diciembre de 1995 y, desde entonces, desarrolló una extensa carrera en TN y eltrece.

Antes de su llegada a la televisión, trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) entre 1992 y 1994. Además, realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica, que complementaron su formación profesional.

Durante su trayectoria también integró el equipo de TN Campo, donde aportó sus conocimientos sobre las condiciones meteorológicas y su impacto en las actividades productivas.

Su presencia cotidiana en los noticieros lo convirtió en una figura familiar para miles de televidentes que seguían sus pronósticos y alertas.

El dolor de sus compañeros por la muerte de Confessore

La repentina muerte del meteorólogo provocó un fuerte impacto entre los integrantes de TN y eltrece, quienes lo recordaron por su profesionalismo y su compromiso con el trabajo.

Mario Massaccesi también se refirió al fallecimiento durante el programa Tempraneros y destacó su calidad humana, su perfil reservado y el amor que sentía por su esposa y sus hijas.

“Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock”, expresó emocionado.

Con 58 años y más de tres décadas de trayectoria televisiva, Fernando Confessore dejó una extensa carrera vinculada a la meteorología y a la comunicación. Su muerte generó numerosas muestras de tristeza entre quienes compartieron con él su trabajo y los televidentes que lo acompañaron durante años.