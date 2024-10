Declaró la ex niñera del hijo de Alberto Fernández y Fabiola Yañez: qué dijo.

Noelia Del Valle, la ex niñera de Francisco el hijo de Fabiola Yañez y Alberto Fernández , declaró este martes en la causa por violencia de género contra el expresidente. Fue citada por el fiscal Ramiro González a pedido de la defensa.

Violencia. Revés para Fabiola Yañez: declaró su ex amiga Sofia Pacchi en la causa

“ Hoy la Inteligencia Artificial es enorme , te podría decir que es la voz de Alberto pero no lo puedo asegurar . No presencié nunca un tipo de discusión como la del audio ”, declaró bajo juramento.

A su vez, durante el trámite, la hicieron escuchar audios incorporados a la causa con discusiones entre la ex pareja. “Esta discusión no es normal, para mí es armado. Al doctor Alberto nunca lo vi en una situación así y a la señora Yáñez tampoco”, dijo al respecto.

Posteriormente, agregó la frase que culpabiliza a la IA. "No presencié nunca un tipo de discusión como la del audio. Nunca vi a Alberto tratar a nadie así. La opinión del audio es muy personal, me parece que es armado de una inteligencia artificial. No soy perito”, concluyó.

La Fiscalía incorporó nuevas pruebas: los detalles

Por otro lado, la fiscalía a cargo de la investigación decidió aceptar 26 fojas que contienen capturas de chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández como prueba. Se trata de capturas de pantalla del sistema de mensajería WhatsApp que entregó la denunciante.

Ramiro González dio por incorporadas estas actas luego de que la ex Primera dama se negó a entregar su teléfono celular en España. Se lo habían solicitado para una extracción de datos, en los términos en que se había tramitado un exhorto con la justicia de ese país.

La semana pasada había declarado Sofía Pacchi, quien supo ser asistente y amiga de Fabiola Yañez. En su testimonio, negó haber presenciado actos de violencia, como había denunciado la ex Primera dama, pero sí definió como "tóxica" a la ex pareja presidencial.

Además se dieron a conocer nuevas conversaciones entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández, donde ella le exige que no le diga "cosas de psicópata" como "que se quiere morir" porque no le cree "nada".

Antes de estas frases, el ex mandatario le había indicado que solo esperaba morirse "solo en el departamento" y que "alguien" lo encuentre y le avise a ella.

El fiscal recibió una copia de estas conversaciones aprobadas por la querella, tras los intentos por analizar el celular de la denunciante. "Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo", alegaría Yañez en los chats.