DNU del acuerdo con el FMI: el oficialismo obtuvo dictamen en la bicameral

Desde La Libertad Avanza buscaban que Pagotto siga en el cargo; mientras que la oposición impulsaba al diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot. La votación terminó empatada ocho a ocho. “Hace un año teníamos la presunción de que esta comisión no iba a funcionar. Pero no teníamos idea de que este gobierno iba a ser tan adepto a los DNU, eso lo hace más importante. Esta comisión tiene que funcionar. Los miro a los ojos y les digo que no hay nada grave en que la comisión se reúna. Si estamos en contra de la casta, tenemos que estar en contra de los que no trabajan, los que esconden las discusiones, de los que no explican las criptoestafas. Transparentemos. Queremos que la comisión se reúna”, remarcó Massot.