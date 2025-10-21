Dónde voto en Salta 2025: consultá el padrón electoral

La Justicia Nacional Electoral habilitó el padrón electoral para que los ciudadanos de Salta consulten dónde votarán en las elecciones 2025 que se desarrollarán a nivel nacional el próximo domingo 26 de octubre.

También podés ingresar al sitio web de la Justicia Electoral para corroborar en qué escuela y circuito te tocará votar el 26 de octubre y llegar bien informado al día de los elecciones 2025. Si tenés problemas para acceder al padrón, ingresá a este link.

Podrán votar el 26 de octubre todos aquellos ciudadanos argentinos nativos y por opción desde los dieciséis (16) años. Además, los argentinos naturalizados desde los dieciocho (18) años, siempre que figuren en el padrón electoral y exhiban documento habilitante.

También podrán votar los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva; y los argentinos residentes en el exterior que se hayan inscripto.

padron electoral elecciones 2025

¿En qué casos estoy exceptuado de asistir a votar?

Los dementes declarados tales en juicio.

Los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena.

Los condenados por las faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos, por el término de tres años; en el caso de la reincidencia, por seis.

Los sancionados por la infracción de deserción calificada, por el doble de término de la duración de la sanción.

Los declarados rebeldes en causa penal, hasta que cese la rebeldía o se opere la prescripción.

Los inhabilitados según las disposiciones de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

Los que en virtud de otras prescripciones legales y reglamentarias sean inhabilitados para el ejercicio de los derechos políticos.

¿Cuáles son los documentos habilitantes para votar?

Los documentos habilitantes son:

Libreta de enrolamiento/libreta cívica DNI libreta verde DNI libreta celeste Tarjeta del DNI libreta celeste Nuevo DNI tarjeta

Elecciones 2025: evalúan abrir viernes por la tarde y sábado a la mañana en el Registro Civil

Qué se vota en las Elecciones 2025: mirá provincia por provincia

Este 26 de octubre los argentinos deberán volver a las urnas. Ese día los argentinos deberán volver a las urnas para renovar el Congreso de la Nación, en donde se ponen en juego 24 bancas del Senado y 127 de Diputados.

Por un lado, la Cámara de Diputados está integrada por 257 miembros y su composición se renueva cada dos años de a mitades. Es decir, este 2025 se eligen 127 bancas nuevas.

Jujuy: 3 diputados

Salta: 3 senadores y 3 diputados

Tucumán: 4 diputados

Catamarca: 3 diputados

La Rioja: 2 diputados

San Juan: 3 diputados

San Luis: 3 diputados

Mendoza: 5 diputados

Neuquén: 3 senadores y 2 diputados

Chubut: 2 diputados

Santa Cruz: 3 diputados

Tierra del Fuego: 3 senadores y 2 diputados

Formosa: 2 diputados

Chaco: 3 senadores y 4 diputados

Santiago del Estero: 3 senadores y 3 diputados

Misiones: 3 diputados

Corrientes: 3 diputados

Santa Fe: 9 diputados

Entre Ríos: 3 senadores y 5 diputados

Córdoba: 9 diputados

La Pampa: 3 diputados

Buenos Aires: 35 diputados

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 3 senadores y 13 diputados

De este modo, las únicas provincias que elegirán senadores son: Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.