Dónde voto en Tucumán 2025: consultá el padrón electoral

Padrón electoral - Elecciones 2025

La Justicia Nacional Electoral habilitó el padrón electoral para que los ciudadanos de Tucumán consulten dónde votarán en las elecciones 2025 que se desarrollarán a nivel nacional el próximo domingo 26 de octubre.

Consultá el padrón electoral 2025 en Tucumán Embed Cómo averiguar dónde voto en Tucumán También podés ingresar al sitio web de la Justicia Electoral para corroborar en qué escuela y circuito te tocará votar el 26 de octubre y llegar bien informado al día de los elecciones 2025. Si tenés problemas para acceder al padrón, ingresá a este link.

¿En qué casos estoy exceptuado de asistir a votar? Los dementes declarados tales en juicio.

Los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena.

Los condenados por las faltas previstas en las leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos, por el término de tres años; en el caso de la reincidencia, por seis.

Los sancionados por la infracción de deserción calificada, por el doble de término de la duración de la sanción.

Los declarados rebeldes en causa penal, hasta que cese la rebeldía o se opere la prescripción.

Los inhabilitados según las disposiciones de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

Los que en virtud de otras prescripciones legales y reglamentarias sean inhabilitados para el ejercicio de los derechos políticos. elecciones padron voto.jpg ¿Cuáles son los documentos habilitantes para votar? Los documentos habilitantes son:

Libreta de enrolamiento/libreta cívica DNI libreta verde DNI libreta celeste Tarjeta del DNI libreta celeste Nuevo DNI tarjeta Qué se vota en las Elecciones 2025: mirá provincia por provincia Este 26 de octubre los argentinos deberán volver a las urnas. Ese día los argentinos deberán volver a las urnas para renovar el Congreso de la Nación, en donde se ponen en juego 24 bancas del Senado y 127 de Diputados.

Por un lado, la Cámara de Diputados está integrada por 257 miembros y su composición se renueva cada dos años de a mitades. Es decir, este 2025 se eligen 127 bancas nuevas. Jujuy: 3 diputados

Salta: 3 senadores y 3 diputados

Tucumán: 4 diputados

Catamarca: 3 diputados

La Rioja: 2 diputados

San Juan: 3 diputados

San Luis: 3 diputados

Mendoza: 5 diputados

Neuquén: 3 senadores y 2 diputados

Chubut: 2 diputados

Santa Cruz: 3 diputados

Tierra del Fuego: 3 senadores y 2 diputados

Formosa: 2 diputados

Chaco: 3 senadores y 4 diputados

Santiago del Estero: 3 senadores y 3 diputados

Misiones: 3 diputados

Corrientes: 3 diputados

Santa Fe: 9 diputados

Entre Ríos: 3 senadores y 5 diputados

Córdoba: 9 diputados

La Pampa: 3 diputados

Buenos Aires: 35 diputados

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 3 senadores y 13 diputados De este modo, las únicas provincias que elegirán senadores son: Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este miércoles 20 de noviembre de 2024, se esperaba que el Congreso Nacional tratara en sus últimos días de sesiones ordinarias el proyecto Ficha Limpia.

