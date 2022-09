"El 6 de Flandria" conquistó a Morena Beltrán

Hace un tiempo, a la periodista deportiva de ESPN Morena Beltrán se la había relacionado sentimentalmente con su colega Juan Marconi. Ella prefiere tener un perfil bajo con su vida personal , y casi no da indicios de otros aspectos de su vida que no sea de su análisis futbolero de los principales partidos de todo el mundo. Sin embargo, en las últimas horas las señales que circulaban en redes sociales se fueron extendiendo y ya podrían confirmarse: está de novia con el futbolista Tomás Mantía, que juega en Flandria , de la Primera Nacional.

“Prefiero mantener todo con bajo perfil, yo siempre fui muy de mi barrio y a los de mi barrio no les llama la atención verme, entonces no me persiguen con fotos ni nada. Tampoco es que no hago cosas para que no me vean. Hago mi vida tranquila y normal”, contestó Beltrán hace unas semanas en una nota que brindó en la radio Urbana Play.