El cuerpo hallado en Moreno es de Susana Cáceres: los detalles. 

La fiscal Luisa Pontecorvo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Moreno, había ordenado rastrillar esa zona tras la declaración de tres testigos, que aseguraron haberla visto deambular por ese predio cinco días después de que sus familiares la vieran por última vez.

Así fue como llegaron al lugar los perros adiestrados que buscan personas vivas y, en medio del operativo, marcaron la cancha de fútbol ubicada sobre la calle José Hernández de la localidad de Villa Trujui. Sin embargo, el rastrillaje no arrojó resultados positivos.

Hallazgo Cadáver fue encontrado en Camino del Buen Ayre y Martín Fierro, en Moreno. Twitter

Sin embargo, este viernes, con el avance de la investigación, el cadáver fue encontrado en Camino del Buen Ayre y Martín Fierro, en Moreno, en cercanías a uno de los brazos del Río Reconquista.

Susana Cáceres salió de su casa de la localidad de Villa Trujui el martes 8 de noviembre, cerca de las 16, y dejó a la menor de sus cuatro hijas, una beba de un año y medio, al cuidado de su madre. “Ahí vengo ma”, dijo antes de salir para pagar una deuda por unos electrodomésticos que había comprado la semana anterior.

El novio de Susana Cáceres está detenido

Alejandro Alberto Peralta, novio de Susana Cáceres, se encuentra detenido por portar una pistola calibre 45. Daiana, amiga de la víctima, contó que “ella vivía diciéndome que él era muy celoso”.

Además, la amiga relató que “él la celaba mucho, la jodía mucho con todo, con quién se juntaba. Ella me había dicho que no sabía qué hacer con la relación. Hace 15 días me pidió que la ayudara por los celos que él tenía”.

El novio de Susana, que está detenido por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra, es el principal sospechoso que tiene la causa, al menos hasta el momento.