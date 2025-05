El Gobierno anunció la implementación de un Servicio Militar Voluntario

A principios de este año, los ministros Luis Petri (Defensa), y Sandra Pettovello (Capital Humano), debatieron junto a sus equipos de trabajo, acerca de iniciativas para “mejorar” el Servicio Militar Voluntario “incorporando un enfoque integral y moderno”. En aquel momento, se destacó la necesidad de combinar la educación y la capacitación con las funciones tácticas, técnicas y logísticas que ya realizan los soldados.

El antecedente de la vuelta del Servicio Militar Voluntario - Servicio Cívico

A fines de diciembre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la vuelta del Servicio Cívico en más de once ciudades. La modalidad está dirigida a jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan, a los que les brindan “formación en disciplina, respeto y valores”. El programa, que se había dispuesto en 2019, no es obligatorio, fue implementado por Gendarmería y tiene colaboración del ministerio de Capital Humano.

Bullrich anunció en su cuenta de X: “Vuelve el Servicio Cívico en más de 11 ciudades del país. Vamos a sacar a los jóvenes de las calles y alejarlos del delito y la droga. A todos los jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian, los vamos a convocar para brindarles formación en disciplina, respeto y valores”

Actualmente, este programa está disponible para jóvenes argentinos de entre 18 y 24 años, una opción que permite a los interesados contribuir a la defensa nacional a través de actividades en las Fuerzas Armadas, que incluyen tareas administrativas y de mantenimiento en unidades y bases.