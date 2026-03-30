lunes 30 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de marzo de 2026 - 17:11
País.

El Gobierno apelará el fallo que suspendió artículos clave de la reforma laboral

El Ministerio de Capital Humano confirmó que apelará la cautelar que suspendió artículos centrales de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Congreso de la Nación.

Congreso de la Nación.

Lee además
Protesta contra la Reforma Laboral.
País.

Prohibieron entrar a las canchas a acusados de violencia en la protesta contra la Reforma Laboral
Javier Milei.
País.

Reforma laboral: demoras en la reglamentación y algunos artículos aún no se pueden aplicar

La cautelar fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, luego de una presentación realizada por la Confederación General del Trabajo. La resolución frenó provisoriamente la aplicación de más de 80 artículos de la ley 27.802 de Modernización Laboral, mientras se analiza el fondo del planteo. Hay reportes periodísticos que hablan de 82 artículos y otros de 83, por lo que ese número todavía aparece citado con diferencias según la fuente.

Para el oficialismo, la reforma laboral es una herramienta clave para fomentar el empleo formal, mejorar la competitividad y dar mayor seguridad jurídica a trabajadores y empleadores. Sobre esa base, el Gobierno ya anticipó que agotará todas las vías judiciales para revertir la cautelar.

El Senado aprobó la reforma laboral
El Senado aprob&oacute; la reforma laboral en febrero.

El Senado aprobó la reforma laboral en febrero.

Qué resolvió la Justicia laboral

El juez Raúl Horacio Ojeda entendió que la aplicación inmediata de la reforma podía generar consecuencias difíciles de revertir en las relaciones laborales y, por eso, resolvió mantener el status quo hasta que exista una sentencia definitiva. El fallo no define todavía si la norma es o no constitucional, sino que establece una suspensión preventiva.

Entre los puntos alcanzados por la cautelar aparecen cambios sobre la Ley de Contrato de Trabajo, la regulación del derecho de huelga, la representación sindical, el cálculo de indemnizaciones, el banco de horas, la fragmentación de vacaciones y la derogación de la ley de teletrabajo, entre otros aspectos.

Qué cuestiona la CGT

La CGT planteó que varios artículos introducen modificaciones regresivas sobre derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Según la central obrera, la reforma afecta la protección contra el despido, altera el equilibrio de la negociación colectiva y avanza sobre garantías sindicales.

En ese marco, la Justicia reconoció legitimación a la CGT para accionar en representación colectiva y consideró que existía una apariencia razonable de derecho suficiente para dictar la medida cautelar.

Qué pasa ahora con la reforma laboral

Por el momento, la reforma laboral quedó parcialmente paralizada hasta que se resuelva el fondo del caso o una instancia superior revierta la cautelar. La apelación del Gobierno abre una nueva etapa judicial en un debate que seguirá teniendo impacto político, sindical y económico.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Prohibieron entrar a las canchas a acusados de violencia en la protesta contra la Reforma Laboral

Reforma laboral: demoras en la reglamentación y algunos artículos aún no se pueden aplicar

Reforma Laboral: suspenden más de 80 artículos tras un fallo judicial

Un funcionario libertario en Tucumán generó polémica por agravios a Mercedes Sosa

Autorizan el regreso a la Argentina de Agostina Páez, la abogada acusada de racismo en Brasil

Lo que se lee ahora
estaba totalmente alienado, el duro relato de un alumno que vivio el asesinato en una escuela de santa fe video
País.

"Estaba totalmente alienado", el duro relato de un alumno que vivió el asesinato en una escuela de Santa Fe

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Nube embudo en Jujuy video
Ciencia.

Qué significa la nube embudo que se vio en Jujuy: la explicación de este fenómeno

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en abril 2026

Se esperan lluvias para el inicio de la semana 
A tener en cuenta.

Jujuy: lluvias, tormentas y suba de temperatura durante la semana

Deslizamiento en la zona del primer calvario de Punta Corral video
Jujuy.

Rescataron a unas 20 personas aisladas tras un deslizamiento de tierra en el camino a Punta Corral

Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral video
Religión

Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel