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25 de marzo de 2026 - 16:29
País.

Prohibieron entrar a las canchas a acusados de violencia en la protesta contra la Reforma Laboral

La disposición fue publicada en el Boletín Oficial y amplía el alcance de las restricciones de concurrencia a manifestaciones públicas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Protesta contra la Reforma Laboral.
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Según la disposición, el operativo policial realizado durante esa protesta permitió detener a agresores que, de acuerdo con lo informado por la Policía Federal Argentina, arrojaron proyectiles, objetos punzocortantes y bombas molotov contra efectivos de seguridad, además de causar daños a bienes públicos y privados y obstruir la circulación. El texto también señala que hubo policías lesionados de distinta consideración.

La resolución fue firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva, a partir de informes elevados por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos. La normativa establece restricciones de concurrencia administrativa para impedir que personas consideradas violentas asistan a espectáculos futbolísticos y otros eventos masivos.

En el Boletín Oficial se recordó además que el 12 de marzo de 2025 se modificó la Resolución 354-E/2017 para ampliar su alcance. A partir de ese cambio, las restricciones ya no solo pueden aplicarse por hechos ocurridos dentro de estadios, sino también por conductas violentas registradas en manifestaciones públicas, sin importar el lugar en el que sucedan.

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Imagen de la protesta contra la Reforma Laboral.

Imagen de la protesta contra la Reforma Laboral.

La resolución sostiene que esta ampliación busca reforzar la prevención de agresiones asociadas al fútbol y extender el alcance del régimen de exclusión a otros contextos donde puedan registrarse episodios de violencia. La decisión rige por plazo indeterminado desde su publicación y apunta a evitar la presencia de personas con antecedentes violentos en eventos multitudinarios.

Además, el texto aclara que estas restricciones administrativas pueden aplicarse sin perjuicio de eventuales sanciones penales paralelas para los imputados, en caso de que avance la Justicia.

Otro caso: prohibieron el ingreso a un hincha de Mendoza

En la misma publicación también se informó la prohibición de acceso a todos los eventos deportivos del país durante 24 meses para Flavio Fernando Sosa, luego de un episodio de violencia ocurrido el 5 de enero de 2026 en el estadio del Club Atlético Argentino de Mendoza. Según la documentación oficial, fue señalado por sustraer el cubre cabeza a un efectivo policial y generar disturbios durante un partido del Torneo Regional Amateur.

La sanción, en ese caso, también se encuadra en la figura de “restricción de concurrencia administrativa”, prevista en la Resolución 354/17 y el Decreto 246/17.

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