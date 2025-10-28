martes 28 de octubre de 2025

28 de octubre de 2025 - 19:09
Diciembre.

El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto

El Gobierno nacional trabaja en el llamado a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto 2026.

Claudio Serra
Claudio Serra
Casa Rosada

El Gobierno trabaja en el llamado a sesiones extraordinarias para discutir el Presupuesto 2026 presentado en septiembre. “Estamos emplazados para dictaminar la próxima semana”, señalaron en Casa Rosada, donde planean formalizar el decreto esta misma semana para sesionar en diciembre.

La oposición había impulsado el 8 de octubre un emplazamiento con audiencias y un tratamiento en el recinto fijado para el 11 de noviembre, con la idea de girarlo al Senado antes del cierre del período ordinario. El Ejecutivo, sin embargo, busca ganar tiempo y apoyos para debatirlo ya con el nuevo Congreso.

congreso de la nacion
El Gobierno quiere sesiones extraordinarias por el Presupuesto 2026

El nuevo Congreso

Desde el 10 de diciembre, La Libertad Avanza tendrá mayor representación parlamentaria, lo que le permitiría conducir comisiones clave y ordenar la agenda en el recinto. “La idea es continuar sesionando de corrido, parar solo en Navidad y Año Nuevo”, deslizaron en el entorno del presidente de Diputados, Martín Menem.

Qué reformas podrían entrar en el Gobierno

El temario extraordinario podría incluir reformas de “segunda generación”, entre ellas la laboral si el Consejo de Mayo logra un texto consensuado con los distintos actores. También se analiza el proyecto de Inocencia Fiscal, pensado para dar garantías y facilitar el regreso al sistema financiero de los llamados “dólares del colchón”.

Mientras tanto, el peronismo presiona para que el Presupuesto se apruebe antes del recambio en Diputados, con el objetivo de evitar la nueva correlación de fuerzas. Esa pulseada política condiciona los tiempos de la convocatoria y el alcance del temario.

En paralelo, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, admitió en declaraciones radiales que evalúan extender plazos operativos vinculados al esquema que comenzaría el 1° de diciembre y no descartó “un llamamiento a extraordinarias”, en línea con la estrategia del Ejecutivo.

