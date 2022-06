El Gobierno endurece las trabas a las importaciones

Si bien es cauto a la hora de confirmarlo, el BCRA se prepara para comenzar un conjunto de medidas que obturen la salida de dolares, que constan básicamente en exigir a las empresas que financien sus importaciones con crédito comercial externo o de sus matrices, en caso que se trate de multinacionales. Este estrechamiento del cepo podría ser extendido mientras tenga lugar el frío y las importaciones de energía (en particular, de cargas de Gas Natural Licuado) continúen ejerciendo presiones sobre las escasas reservas de la entidad financiera.

El Ministerio de Desarrollo Productivo, en el que aún no ha terminado de acomodarse Daniel Scioli, podría llevar calma a la tarea del Central por medio del Sistema de Monitoreo de Importaciones, todo para disminuir al mínimo posible lo que en el gobierno denominan como “importaciones especulativas”. Especulación incentivada en tal caso por una brecha que la política económica y la política a secas no consiguen disminuir convincentemente y que hace ver con buenos ojos stockearse antes que la mercadería importada -piezas y repuestos en particular- termine saliendo más cara, sea escasa y de difícil acceso.