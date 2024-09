El Gobierno le pidió a la Corte Penal Internacional la detención de Nicolás Maduro. 

El pedido al fiscal jefe de la CPI está fundado en el artículo 58 del Estatuto de Roma que establece la normativa sobre las “órdenes de detención u orden de comparecencia dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares”.

La normativa establece que “en cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de detención contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el Fiscal, estuviere convencida de que:”.

a) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte; y b) La detención parece necesaria para: i) Asegurar que la persona comparezca en juicio; ii) Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la Corte; o iii) En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias”.

Ya la Justicia argentina, en abril pasado, reabrió una causa por la responsabilidad del gobierno de Maduro en crímenes contra la humanidad en virtud de lo que se denomina “principio de jurisdicción universal” y “de competencia extraterritorial”.

image.png

Según una fuente, “el pedido de detención no sólo tiene que ver con las anteriores violaciones a los derechos humanos que ya están siendo investigadas, sino a los nuevos episodios gravísimos que ocurrieron después de las elecciones fraudulentas. Hubo graves episodios que deben ser investigados y sus responsables condenados”.

El expediente titulado Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela involucra a Maduro, Cabello y un grupo amplio de líderes del régimen opresivo chavista.

Los motivos de la denuncia contra Nicolás Maduro

El informe de los expertos convocados por la OEA señaló que más de 1.300 personas habían sido detenidas (hasta ese momento) por su oposición política al régimen de Nicolás Maduro.

En ese documento se destacó “un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil de Venezuela”, empleando herramientas como la persecución política y el acoso a estudiantes, civiles y miembros de las fuerzas armadas.

Además, el informe señaló la existencia de 131 asesinatos cometidos durante las protestas de 2014 y 2017, a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y los colectivos chavistas.

También se identificaron 8.292 ejecuciones extrajudiciales desde 2015, y más de 12.000 venezolanos que fueron detenidos arbitrariamente o encarcelados tras las elecciones de 2013.

